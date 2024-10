En esta fecha lanzarán la primera canción póstuma de Liam Payne

El productor y cantante Sam Pounds lanzará de manera oficial el próximo 1 de noviembre, la primera canción póstuma del británico Liam Payne, quien falleció tras caer de un balcón en un hotel en Buenos Aires, según se informó en sus redes sociales.

Pounds compartió en su perfil de X la nueva canción de Payne, grabada como un dueto antes de su muerte, titulada "Do No Wrong" (No te equivoques).

"Rezo que esto sea una bendición para el mundo, como siempre soñó Liam", escribió Pounds en X este lunes. "Rezo para que los ángeles consuelen a todos mientras escuchan la canción".

El productor también espera que la nueva canción, que no vio la luz debido a la muerte del componente de One Direction, sirva de consuelo para el hijo de 7 años de Payne, Bear, así como para el resto de la familia.

"Rezo para que esta canción eclipse los ecos negativos", agregó Pounds. "Rezo para que un poder curativo positivo sobrenatural los abrace a todos y a cada uno de ustedes".

El productor también publico en las redes lo que podría ser la portada del sencillo, que incluye tres versiones, y en la que aparece dibujado un ángel con las alas abiertas en blanco y negro bajo el título de la canción.

Payne, exintegrante del grupo británico One Direction cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba, en el barrio capitalino de Palermo el pasado 16 de octubre y falleció en el acto.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de la muerte del cantante, de 31 años, fue un "politraumatismo y una hemorragia interna y externa".

La fiscalía presumía que "el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto por el abuso de sustancias". También informó de que se encontraron en la habitación sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".

