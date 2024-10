Joaquin Phoenix confesó que él pudo ser el Joker antes que Heath Ledger

En el mundo del cine, el papel del Joker ha sido interpretado por varios actores, pero ninguno ha dejado una huella tan profunda como Heath Ledger. Su actuación en "The Dark Knight" (2008) no solo redefinió el personaje, sino que también estableció un nuevo estándar para las representaciones de villanos en el cine.

Sin embargo, en una entrevista reciente, Joaquin Phoenix, el actor que finalmente encarnó al Joker en la película de 2019, reveló un secreto impactante: casi había interpretado al Joker antes que Ledger.

Fue en el podcast 'Tetragrammaton with Rick Rubin', que Phoenix sorprendió al mencionar su reunión con el director Christopher Nolan para participar en “Batman: el caballero de la noche” (2008). El actor indicó que en ese momento simplemente no estaba listo para un desafío de tal envergadura:

Recuerdo que hablé con Chris Nolan sobre 'El caballero oscuro' y no se hizo por alguna razón. Entonces no estaba preparado. Esa es una de esas cosas en las que es como, '¿Qué hay en mí que no está haciendo esto?'. Y no se trata de mí. Hay algo más. Hay otra persona que va a hacer algo. No puedo imaginar lo que sería si no tuviéramos la actuación de Heath Ledger en esa película, ¿verdad?

Finalmente , Phoenix acabó interpretando al Joker en su propia película, que explora el origen del personaje desde una perspectiva completamente diferente.

Su interpretación, que le valió un Oscar, también fue aclamada, pero los ecos de la conversación con Nolan siempre lo acompañarán, dejándolo con la curiosidad de cómo habría sido su acercamiento al papel en un universo paralelo donde él hubiera sido el primero en interpretarlo.

Este relato no solo resalta la historia del Joker en el cine, sino que también pone de manifiesto las decisiones creativas y las trayectorias profesionales que moldean la industria. WARNER BROS. PICTURES / AP / ARCHIVO

La conversación entre Phoenix y Nolan es un recordatorio de que, en el mundo del cine, las oportunidades pueden surgir y desvanecerse, y que cada actor puede traer su propia interpretación a personajes ya icónicos.

La huella que dejó Ledger sigue siendo imborrable, pero el viaje de Phoenix también ha agregado una nueva capa a la rica historia del Joker, mostrando cómo el personaje puede ser reinterpretado a lo largo del tiempo.

