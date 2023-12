Godzilla Minus One es una película japonesa de 2023 dirigida, escrita y con efectos visuales de Takashi Yamazaki. Producida por Toho Studios y Robot y distribuida por Toho Co., Ltd. Es la 37.ª película de la franquicia de Godzilla, la 33.ª película de Godzilla de Toho y la quinta película de la era Reiwa de la franquicia.

Sinopsis

En 1945, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, el piloto kamikaze Shikishima aterriza en una base japonesa en la isla de Odo. El mecánico principal, Tachibana, deduce que Shikishima había evitado su deber simulando problemas técnicos. Esa noche, Godzilla, una criatura similar a un dinosaurio, emerge y ataca. Shikishima, incapaz de disparar al monstruo desde su avión, queda inconsciente. Tachibana, el único sobreviviente del ataque, culpa a Shikishima por su falta de acción.

En 1946, Shikishima regresa a casa y descubre a sus padres fallecidos en el bombardeo de Tokio. Atormentado por la culpa del superviviente, trabaja como y comienza a brindar apoyo a Noriko Ōishi, una mujer cuyos padres también perecieron en el bombardeo, y a Akiko, un bebé huérfano rescatado por Noriko. Más tarde ese año, Godzilla muta y adquiere poderes debido a las pruebas nucleares de Estados Unidos; destruye varios buques de guerra estadounidenses antes de dirigirse hacia Japón. Preocupado por evitar el pánico, el gobierno japonés decide no informar al público sobre el peligro que está por llegar.

Recepción

Godzilla minus one fue realizada con menos de 15 millones de dólares y ya tiene una recaudación de casi 75. Actualmente, se encuentra en los principales cines de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ha interesado a la crítica por sus efectos especiales convincentes, pese al bajo presupuesto, y por su inclusión de historias y personajes humanos unidos por la aparición del monstruo de toda la vida.

