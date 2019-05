Emmanuel Horvilleur explora el terreno de nuevos sonidos

Emmanuel Horvilleur está en Guadalajara para ofrecer un concierto el día de hoy, en el Anexo Independencia. A pocos días de lanzar su nuevo álbum solista, el también miembro de Illya Kuryaki and the Valderramas platicó sobre el nuevo material: “El 31 de este mes sale el disco, estoy muy contento. Creo que es un sonido muy ecléctico, las cuatro canciones que ya lancé tienen un sonido muy diferente entre sí. Eso es el disco, un viaje a diferentes territorios musicales”.

El proceso de creación del disco, del que todavía no anuncia el título, comenzó hace un par de años: “Vengo de estos años con Illya Kuryaki, recién ahora estoy volviendo a México ya como solista. El último show fue a finales de 2017. En ese mismo tiempo sacábamos el primer sencillo de este próximo álbum. Después vino el tiempo de hacer el disco, a mi manera y tiempos, armar una banda y tocar en Argentina y Chile. Ahora vuelvo a México, un lugar al que le tengo tanta, tanta afinidad”.

Entre las sonoridades que se aprecian en los temas que ya ha compartido en los últimos meses está una fuerte presencia de los teclados: “Me gusta mucho la música de synthes, de teclados. La armonía, los colores que se logran: fuimos delineando esas texturas que me influencian mucho a la hora de escribir, lo disfruto”.

Sobre sus conciertos en México Emmanuel platicó: “Armamos una situación especial para estos shows, una especie de cofradía. Antes de mi show se presenta la banda Conociendo Rusia, compartimos baterista y tecladista”.

El argentino abundó en las diferencias entre las letras de sus temas como solista y las del dueto con el que cobró fama en los años 90: “La lírica fue cambiando. Cuando estoy en modo solista hablo mucho más de mí, de mis vivencias, mis amores, mis desamores, trato de darle ese tono de novela”.

Para el músico, la inspiración y los caminos por recorrer siempre están abiertos: “Soy un tipo bastante libre en cuanto a la música, eso lo agradezco. Cuando más inconsciente o libre he sido, mejor me ha ido, mejores cosas me han salido. Trato también de apelar a eso”.

De la música que lo ha sorprendido, en particular de su país, comentó: “En Argentina se está viviendo una etapa en donde la música que a mí me gusta está constantemente renovándose, con nuevos artistas buenísimos. Conociendo Rusia es un caso. Los fui a ver y dejó sentado algo, algo bueno. Los invito, como me pasó a mí cuando era más chico y me invitaban a tocar. Ahora me toca a mí ese papel, darle lugar a los nuevos artistas e intercambiar: yo también aprendo de ellos. Es una interacción, un goce para todos”.

Asiste

Emmanuel Horvilleur en el Anexo Independencia (Calle Epigmenio González #66), el miércoles 22 de mayo a las 21:00 horas. Boletos: $300 pesos, general.