HBO: “Emma”, la historia que rompe con los estereotipos de género

“Emma”, el clásico de Jane Austen, llega este mes a la pantalla chica a través de HBO. La cinta fue dirigida por Autumn de Wilde y significa el debut de la cineasta en un largometraje, luego de dirigir cortos y videos musicales de bandas como Florence + the Machine y Beck.

La historia de Austen es una comedia ubicada en el ficticio pueblo de Highbury, donde el romance y la posición social entran en conflicto con el fino humor de la escritora británica.

“Emma” está protagonizada por talentos como Anya Taylor-Joy, Tanya Reynolds, Johnny Flynn y Miranda Hart, quien en entrevista con esta casa editorial nos platicó sobre cómo se unió a este proyecto: “Conozco a la directora, ella había visto mi trabajo antes y me pidió que actuara para presentar esta nueva versión de ‘Emma’, lo cual es adorable”.

Tras recibir la invitación, Miranda recurrió a la obra de la escritora británica: “No había leído el libro, lo hice de inmediato. La directora hace un gran trabajo al refrescar la historia para este filme. La producción es única en los colores y en el vestuario; el casting es perfecto en elegir los actores para cada personaje. Es muy divertido, y al mismo tiempo natural. Vi la película terminada el otro día y hubo más risas de las que pensaba. La música también es genial”.

Al ver la cinta ya en su corte final, la actriz tuvo una sorpresa: “Casi olvido que estaba en la película, es asombroso. Resulta un escape completo, solo cuando me vi en la pantalla me dije ‘ah, sí’. Como espectador nos atrapa por completo”.

Autumn de Wilde decidió mantener la historia ambientada en su época original (siglo XIX), algo que “nos transporta a un set up totalmente diferente en el que de otra manera no estaríamos, es una experiencia interesante. Es divertido estar en un filme así, entramos en un mundo distinto al nuestro, junto con cada personaje, es adorable”. Junto a los actores mencionados, Miranda trabajó en “Emma” con Mia Goth, Connor Swindells, Josh O’Connor y Callum Turner, en un equipo donde “todos nos llevamos muy bien. Creo que el casting que hicieron es brillante. Se pensó mucho, es una conexión familiar. También hubo mucha creatividad, es lo más maravilloso”.

Miranda Hart interpreta a “Miss Bates”, una habitante “de este pueblo. En el libro lidia con muchos temas, es una persona que es muy adorable, amigable, compasiva, pero no quieres tener un problema con ella”. Hart está consciente de que el viaje del libro a la película crea una historia diferente: “Leer el libro es sorprendente porque se conoce la historia, esta es otra adaptación de ‘Emma’. Hay cosas, como los monólogos, que no se pueden llevar totalmente, es poco usual. Una escritora como Austen es muy detallista, me voló la cabeza”.

Una historia con valor

Para Miranda, la película también sirve para recordar a Austen, una escritora que luchó contra los estereotipos de género: “A veces se le ve hacia abajo, murió sin ser reconocida. Creo que es un gran icono feminista. Fue una gran mujer en un mundo de hombres, es divertida como autora, algo que a los hombre en esos años no se les permitía”.

A la par de la actuación, Miranda tiene otra faceta profesional: la escritura. Esta actividad, resaltó, “puede ser muy satisfactoria, pero también puede ser aburrida. Me sorprende cómo sucedió la escritura, no lo planeé. Empecé escribiendo comedia”. Posteriormente el trabajo de Hart llegó a agentes, que vieron la oportunidad de publicar su material: “No tenía intención de ser escritora, es algo que pasó. Me sigue sorprendiendo que continúe. Es también por hacer standup comedy”. Otro proyecto próximo de Miranda es una versión del clásico de Oscar Wilde, “El fantasma de Canterville”.

Para la actriz, “la principal razón por la que tienen que ir a ver ‘Emma’ es porque es una hermosa versión de un clásico, les dará dos horas de escape, con risa y buen humor frente a este mundo complicado, es nuestro aporte”.

