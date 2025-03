Emiliano Aguilar admite su adicción a la cannabis

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, compartió abiertamente la lucha que ha tenido en contra de las adicciones y los problemas personales que lo han llevado a refugiarse en el consumo de marihuana. En una entrevista para el podcast El Bordo Entertainment, el rapero explicó que no consume cannabis solo por placer, sino por razones más profundas. "No es por querer fumar, es por problemas personales muy serios, por pedos emocionales, traumas", confesó.

Emiliano reveló que su consumo ha alcanzado niveles extremos, llegando a fumar alrededor de 30 cigarrillos al día. "Yo soy un adicto y la neta lo digo al chile, soy un adicto a la marihuana, fumo mota macizo, 30 churros al día y se me hace poco", reconoció. Aunque evitó detallar los conflictos que lo afectan, insistió en que solo fuma para sentirse mejor y advirtió a sus seguidores que no sigan su camino. "Evítenselo. No está chido", expresó.

El hijo de Pepe Aguilar también habló sobre el impacto que ha tenido en su vida la violencia en Tijuana y la pérdida de personas cercanas a causa de la delincuencia. "He visto a varios amigos míos balaceados, despedazados... son cosas que duelen", comentó.

Recordó que, en varias ocasiones, ha convivido con amigos que no vuelve a ver. "He estado hablando con mis compas y al día siguiente ya no están. Pasan muchas cosas que te destrozan el corazón, tengo el corazón bien roto", lamentó el hermano mayor de Ángela Aguilar.

Durante la entrevista, Emiliano también desmintió el rumor que circuló en internet sobre una supuesta agresión por parte de los guaruras de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar. Explicó que la noticia tomó tanta fuerza que incluso su madre le llamó preocupada al ver una imagen donde aparecía en una cama de hospital con el ojo morado.

"Cuando me habló mi mamá, yo le dije: 'Túmbate ese rollo, ahorita estoy fumando mota, estoy bien a gusto. Aparte, ¿cómo que me van a madrear? Andamos al 100'", relató. Por último, defendió a su padre, Pepe Aguilar, de las críticas que recibe debido a los escándalos familiares. "Él no hizo nada. Él está siendo un papá. Yo no voy a hablar mal de él, yo lo quiero un chingo", afirmó.

EM