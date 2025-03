Jaylah Ji'mya Hickmon, conocida artísticamente como Doechii, es una rapera y cantante estadounidense. Después de lanzar su EP debut, Oh the Places You'll Go (2020), saltó a la fama en TikTok gracias al éxito viral de su canción “Yucky Blucky Fruitcake” en 2021.

El pasado mes de febrero, la cantante se convirtió en la tercera mujer en la historia en ser galardonada con el Grammy al Mejor Álbum de Rap, con su mixtape Alligator Bites Never Heal. Las dos ganadoras anteriores fueron Lauryn Hill y Cardi B.

Además, recientemente Billboard la nombró Mujer del Año , uniéndose a artistas como Taylor Swift, Lady Gaga, Lana del Rey y Karol G. Recibirá este reconocimiento en la gala de los Billboard Women in Music, el próximo 29 de marzo en el YouTube Theater de Hollywood Park en Los Ángeles.

¿Cuáles son sus mejores canciones?

La rapera ha ganado reconocimiento por su versatilidad y estilo único en la escena musical. En este sentido, se le preguntó a ChatGPT, la inteligencia artificial de la compañía OpenIA, cuáles son sus mejores canciones. A continuación, se presentan las más destacadas:

"Denial Is a River"

Considerada una de las mejores canciones de su mixtape Alligator Bites Never Heal, esta pista ha sido elogiada por su excentricidad, transparencia y ternura.

"Boom Bap"

Destaca por sus letras incisivas que critican las visiones tradicionalistas del hip-hop, mostrando la habilidad lírica de Doechii.

"Nissan Altima"

Esta canción fue nominada a Mejor Interpretación de Rap en los Premios Grammy 2025 , consolidando su presencia en la industria musical.

"What It Is (Block Boy)"

Este sencillo, que cuenta con la colaboración de Kodak Black, alcanzó el puesto 29 en el Billboard Hot 100 y ha sido certificado Platino por la RIAA.

"Yucky Blucky Fruitcake"

Uno de sus primeros éxitos virales, especialmente en la plataforma china de videos, TikTok, esta canción muestra su fluidez vocal vibrante y su ingenio agudo.

De acuerdo con la IA, estas canciones reflejan la diversidad y el talento de Doechii, consolidándola como una figura prominente en la música contemporánea.

