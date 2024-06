Emilia arrasa en España con el inicio de su gira 'Emilia.mp3 Tour

La cantante argentina Emilia deslumbró este sábado en A Coruña (noroeste), marcando el inicio de su gira 'Emilia.mp3 Tour' por España, donde "detrás del humo" destacó interpretando una treintena de canciones.

La cantante ha abarrotado el Coliseum con 8 mil asistentes en una gira que comenzó en Argentina y continuará en España hasta agosto, antes de regresar a América, donde tiene conciertos programados hasta diciembre.

Vestida de rosa y ante un público entregado al grito de "Emilia, Emilia" con banderas argentinas, la cantante ha saltado al escenario para empezar con 'Exclusive', 'Facts' y 'Cuatro veinte'.

"Buenas noches A Coruña, ¿cómo están? Esto es el .mp3 Tour, bienvenidos. ¿Están listos para la mejor noche de su vida?", ha preguntado antes de cantar 'Jagger' en un espectáculo cargado de luz, fuego y chispas de forma continua y brillantes en todos los elementos de su vestuario y complementos.

Tras 'Intoxicao' ha hecho el primer cambio de vestuario, a morado, para cantar 'Jet set', 'Ojitos verdes', 'Iconic', 'Latin girl' y 'La chain'.

Ya con una guitarra en mano ha presentado 'Cielo en la mente': "Qué alegría estar acá. Esta próxima canción es para todas esas personas que alguna vez nos hicieron dudar de nosotros mismos, nos hicieron dudar que no vamos a ser capaces de conseguir aquello que tanto deseamos" , ha dicho.

Los momentos más emotivos de la noche empezaron sus lágrimas para recordar sus orígenes en una pequeña ciudad argentina.

"Perdón. Me emociono porque nunca pensé que iba a poder lograr esto. Gracias por recibirme con tanto cariño (...) Soñaba con ser artista, pero era muy lejano y ahora estoy acá con todos ustedes, así que imagínense", ha proseguido.

Ha querido rendir homenaje "a todas las mujeres trabajadoras, valientes" que le sirven de inspiración y ha mencionado la empanada gallega antes de leer algunos carteles del público, como el de una persona que hizo 500 kilómetros para venir o el de Carmen, una joven a la que ha cantado el 'Cumpleaños feliz' junto a todo el Coliseum.

'Como si no importara' y 'Mi otra mitad' han sido para su pareja, Duki: "La persona que me cambió la vida. Que cada vez que llego a casa me recibe con una sonrisa", ha añadido.

Un nuevo cambio de ropa la ha vestido de plateado con la cabeza cubierta para cantar 'Uno los dos' y 'A 1000 km', cuando ha bajado a cantar con el público con una cámara 'selfie' en la mano.

Ya en un sofá rosa en el escenario ha mencionado a aquellos que han acudido con su familia y amigos y ha lanzado un mensaje de amor y admiración para todos los guerreros.

Precisamente con la canción 'Guerrero' ha recordado a su padre: "Mi papá está batallando una enfermedad y es mi mayor guerrero. Es difícil, pero se puede", ha dicho.

'Rápido lento' ha sido el último tema antes de un nuevo cambio de vestuario, ya el definitivo, a azul, con el que ha sonado 'Underground', 'En la intimidad', 'Perdonarte… ¿para qué?', 'Una foto', 'Esto recién empieza' y 'Los del espacio', que ha cantado todo el público a coro.

En un camerino simulado y ante el espejo ha interpretado '24 horas', que ha dado paso a 'Muñecos' antes de estrenar "en primicia" 'La playlist'.

Ha recordado su última anécdota en A Coruña, cuando se le rompió el pantalón por detrás, a diferencia de hoy, cuando ha salido todo bien.

'La original', 'GTA', con una bandera de España en la mano, y 'No se ve' han sido las tres canciones finales: "Detrás del humo no se ve", dice esta última, pero no se cumplió esta noche porque a Emilia se la vio y no hizo más que brillar.

YC