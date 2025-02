El día de hoy se publicó una entrevista de Jacques Audiard en el medio Deadline que abonará a la creciente polémica en torno a "Emilia Pérez", el narcomusical francés que ha sido nominado a 13 premios Oscar. En la entrevista, el cineasta refiere a algunas de las más recientes polémicas que ha suscitado su obra; desde el debate acerca del uso del español en su película, sin conocimientos de ellos, hasta la reciente cancelación de su protagonista, Karla Sofía Gascón.

"Emilia Pérez" es una obra en la que el líder de un cártel solicita a una abogada experta que le ayude con su transición de género y sexo. Una vez mujer, la protagonista encuentra nuevos problemas en su nueva vida. Por un lado desea mantener a su familia lo más cerca que pueda, por otro intenta borrar los errores de su pasado revelando a través de liderar una ONG de búsqueda de desaparecidos, financiada por los mismos criminales que provocaron el contexto violento de la región. La película está ambientada en México y filmada casi exclusivamente en Francia, con actores y actrices extranjeros. Las críticas de televidentes latinoamericanos llegaron en tardar porque el estreno de la cinta en esta región se dio hace apenas unas semanas.

Ante el cúmulo de polémicas que se han suscitado en torno a "Emilia Pérez", Audiard, su creador, ha decidido desmarcarse al menos de Karla Sofía Gascón. En la reciente entrevista ha confesado a Deadline que es muy difícil para él pensar en el trabajo hecho con Karla Sofía luego de que se hayan revelado diversos tuits en que la actriz expresa comentarios discriminatorios hacia variadas minorías. Audiard confiesa que la relación con la actriz protagonista se ha visto afectada debido a que entre estas palabras se encontraban comentarios odiosos y dignos de ser odiados; "lo que dijo (Karla Sofía) es imperdonable".

En ese sentido señaló que no ha hablado con Karla Sofía Gascón, ni desea hacerlo. Además, juzgó que está en un camino de autodestrucción en el que no puede interferir y que francamente no comprende. "¿Por que se está dañando? ¿Por qué? No lo entiendo. Es por ello que está dañando a gente a su alrededor" declaró Audiard sobre las posibles represalias que pueda tener la polémica de Karla Sofía Gascón en contra de su persona, Zoe Saldaña, Selena Gomez y todas las personas que trabajaron arduamente en filmar "Emilia Pérez".

"Ella necesita reflexionar y tomar responsabilidad de sus acciones" sentenció Audiard pues ella "se está haciendo la víctima, lo cual es sorprendente. Así como si no supiera que sus palabras duelen".

