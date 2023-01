Lisa Marie Presley — la única hija de Elvis Presley — murió ayer horas después de que fuera hospitalizada, informó su madre en un comunicado. La cantante tenía 54 años.

“Con el corazón roto comparto la devastadora noticia de que mi hermosa hija, Lisa Marie, nos ha dejado”, detalló Priscilla Presley en el documento.

“Ella era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que haya conocido”, agregó. Priscilla Presley había confirmado horas antes que su hija fue trasladada ayer a un hospital. Paramédicos del condado de Los Ángeles se presentaron a una residencia en Calabasas a las 10:37 de la mañana luego de recibir un reporte de que una mujer había sufrido un paro cardiaco, según Craig Little, un portavoz del departamento de bomberos de ese condado. Los registros de propiedad indicaban que Presley era residente en esa dirección.

La última aparición en público de Presley fue apenas el pasado martes, cuando asistió a la entrega de los Globos de Oro, en los cuales celebró el premio de Mejor actor de una película de drama para Austin Butler, quien interpretó a su padre en el filme “Elvis”.

Tras darse a conocer la noticia del deceso, el histrión publicó en su Twitter una foto de él con Lisa Marie, misma que acompañó con el texto: “Devastador para compartir… Descanse en paz, Lisa Marie Presley”.

Cabe señalar que antes de acudir a la ceremonia de premios, Lisa Marie visitó el pasado domingo “Graceland”, en Memphis, Tennessee, la mansión en la que vivió su padre hasta que murió en 1977 a los 42 años por una insuficiencia cardiaca causada por su adicción a los barbitúricos.

En lo privado

Se casó por primera vez a los 20 años con el músico de Chicago Danny Keough, con quien tuvo dos hijos, Riley y Benjamin; se separaron en 1994.

Su hijo Riley, de 33 años, se dedica al modelaje y la actuación. De hecho, en marzo de este año podrá ser vista en una adaptación de Amazon del popular libro de adolescentes “Daisy Jones & The Six”, que es sobre una ficticia banda de rock de los años 70, en California. Riley ha dicho que usó a su madre como inspiración para este papel. Benjamin, el hermano menor de Riley, se quitó la vida a los 27 años, en octubre de 2020.

La modelo también estuvo casada con Michael Jackson de 1994 a 1996; se divorciaron citando diferencias irreconciliables. En 2002 se casó con el actor Nicolas Cage, cuyo matrimonio apenas duró tres meses.

En 2006 se casó con su guitarrista y productor, Michael Lockwood, con quien tuvo dos hijas gemelas, Harper y Finley. La ex pareja se divorció en 2016 tras diez años.

Además, fue propietaria y operó la entidad corporativa Elvis Presley Enterprises hasta 2005, cuando vendió todo el negocio. En la actualidad, Lisa Marie seguía siendo la dueña de “Graceland”.

En el plano artístico

Lisa Marie incursionó en la música. En 2003, lanzó su primer álbum, “To Whom it May Concern”, alcanzando el quinto puesto en la lista de éxitos Billboard, en Estados Unidos. El trabajo recibió varios Discos de Oro.

Posteriormente, publicó su segundo disco, “Now What”, en 2005, el cual alcanzó el noveno puesto de ventas en las listas Billboard. Este álbum tiene dos covers, uno de “Dirty Laundry” de Don Henley y “Here Today, Gone Tomorrow” de The Ramones. Ambos álbumes recibieron Disco de Platino.

El 16 de agosto de 2007, cuando se cumplían 30 años de la muerte de Elvis, lanzó un sencillo: “In The Ghetto”. En 2012, Lisa Marie sacó al mercado su tercer álbum “Storm & Grace”, del cual se desprendieron los sencillos “You Ain’t Seen Nothin’ Yet” y “Over me”.

Aunado a lo anterior, Lisa también grabó la canción “People” para la banda sonora de “The Walking Dead”.

