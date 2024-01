Elton John se convierte en un artista EGOT al ganar su primer Emmy

El legendario Elton John alcanzó un hito trascendental en su carrera al unirse al exclusivo club EGOT tras ganar su primer Emmy. Este lunes, el icónico cantautor de 76 años recibió el galardón al mejor especial de un programa de variedades por la transmisión en vivo de su conmovedor concierto de despedida, 'Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium', presentado en Disney+.

EGOT es un selecto club de 19 personas que han ganado los cuatros premios más importantes de la industria del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony (televisión, música, cine y teatro).

En un comunicado compartido en redes sociales, Elton expresó su gratitud, declarando: "Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo". A pesar de no poder asistir a la ceremonia debido a una operación de rodilla, la estrella musical destacó el respaldo incondicional de sus admiradores.

Con este logro, Elton John se convierte en el artista número 19 en la historia en obtener el codiciado estatus EGOT, uniéndose a celebridades como Audrey Hepburn, Viola Davis, Mel Brooks y Andrew Lloyd Webber. Hasta la fecha, el aclamado músico ha acumulado cinco premios Grammy, un Tony a la mejor partitura original por "Aida" y dos premios Oscar por sus contribuciones a "El Rey León" ("Can You Feel the Love Tonight") y "Rocketman" ("I'm Gonna) Love Me Again").

Cabe destacar que la ceremonia de los premios Emmy se llevó a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles, EE. UU., después de ser pospuesta en 2023 debido a las huelgas de Hollywood que impactaron a la industria del entretenimiento estadounidense. El reconocimiento a Elton John no solo celebra su excepcional carrera, sino también su impacto duradero en la música y el entretenimiento a nivel global.

