Elton John revela problemas de salud: "Seré sincero, no queda mucho de mí"

Elton John presentó el documental "Elton John: Never Too Late" en el Festival de Cine de Nueva York. Acudió junto a su esposo, David Furnish, y RJ Cutler codirector del documental. En la presentación del filme, el cantante de 77 años de edad admitió tener varios problemas de salud. Aunque lo hizo con su característico humor británico.

"Seré sincero, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. Lo único que me queda es la cadera izquierda. Pero sigo aquí".

Elton John aprovechó para agradecer a David, su esposo, y a sus hijos, Zachary y Elija, por hacerlo el hombre más feliz del mundo. "Mi satisfacción no puede ser mayor. Nunca he sentido una felicidad tan grande como ahora", destacó.

Elton John ha dejado de hacer giras. Su último concierto fue en Farewell Yellow Brick Road, en Estocolmo, el pasado julio de 2023. Sin embargo, declaró que la música seguirá siendo parte de su vida, sin aclarar si trabajaría en nuevos sencillos o cuál sería su participación.

El filme estará disponible a través de Disney+.

 

