Ellie Goulding lanza "Brightest Blue", su cuarto disco de estudio

La cantante británica Ellie Goulding ha lanzado este viernes su esperado cuarto disco de estudio, "Brightest Blue", dividido en dos partes diferentes y del que ya se conocían los temas "Worry About Me", "Close To Me", "Hate Me", "Power" y "Slow Grenade".

"Con frecuencia compongo sobre mis emociones y pensamientos de manera pegadiza y fácil de recordar, buscando usar mi voz del modo más sorprendente y buscando colaborar con los nombres menos evidentes", ha explicado Goulding en una nota de prensa difundida por Universal Music Spain, sobre un disco en el que se une a artistas como Juice WRLD o blackbear.

De "Brightest Blue", la primera parte del disco de nombre homónimo, la artista explica que refleja su "vulnerabilidad" y "un mundo complejo donde las relaciones siguen dictando nuestra felicidad o pena y siguen siendo la mayor fuente de sufrimiento en el mundo", y apunta que las canciones "son un símbolo del crecimiento hasta convertirse en mujer".

"EG. 0" es la parte B del álbum, que incluye sus colaboraciones más recientes, y asegura de ella que contiene su "parte más resuelta, segura y valiente".

La propia Goulding y Joe Kearns son los productores ejecutivos de la primera parte del disco, en el que ha colaborado con otros escritores y productores, entre los que se encuentran Tobias Jesso Jr., Starsmith, ILYA, serpentwithfeet, Patrick Wimberly (Chairlift) y Jim Eliot.

