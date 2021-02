Elizabeth Olsen celebra 32 años en la cúspide del éxito

La actriz Elizabeth Olsen, protagonista de la serie "WandaVision" de Disney+, está celebrando hoy 16 de febrero su cumpleaños número 32, el festejo llega en la cúspide de su éxito como actriz tras interpretar a la enigmática "Wanda Maximoff", mejor conocida en Latinoamérica como "La bruja escarlata".

Fuerte, poderosa y dueña de nuestro corazón. Wanda Maximoff es la razón por la que sonreímos cada mañana.



Desde que inició "WandaVision", cada viernes su nombre se vuelve tendencia en redes sociales porque la expectativa que ha generado el sitcom ha sido muy grande a nivel mundial, cada episodio representa una década distinta y se va desmenuzando la historia que hay detrás.

Elizabeth es la hermana menor de las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen y a pesar de que se creía que su carrera sería eclipsada por la de sus hermanas, ha sido todo lo contrario. Sus inicios fueron en 1994 en la cinta para la televisión "How the west was fun" y en series como "Tres por tres" (1995).

Ha sido parte del universo cinematográfico de Marvel desde el 2014. Se ha ganado el cariño y respeto de la audiencia tras desarrollar estos proyectos que la consolidan como una de las mejores actrices de su generación.

