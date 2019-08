Ela Velden inicia “El juego de las llaves”

A partir de hoy, el público podrá ver la serie mexicana “El juego de las llaves”, a través de la plataforma Amazon Prime. La trama aborda el tema de las relaciones abiertas y el universo del swinger, donde cuatro parejas se intercambian y generan nuevas combinaciones sexuales y afectivas en un juego peligroso cargado de adrenalina y deseo.

Ela Velden, una de las protagonistas de esta historia de 10 capítulos que se verá en tres entregas (hoy solo están disponibles cinco capítulos, el próximo viernes dos más y el 30 de agosto los últimos tres), comparte en entrevista la emoción y expectativa que le causa que la audiencia por fin tenga la oportunidad de adentrarse en este proyecto, donde su personaje, “Siena”, es quien inicia el dichoso juego de las llaves.

“Son temas que están causando mucha curiosidad, porque hablamos del rollo de los swingers, del intercambio de parejas, de las relaciones abiertas y las amorosas, porque eso es algo que a todos nos interesa, el amor, porque es lo que mueve al mundo, son temas con los que se van a sentir identificados la gente de mi edad y quienes sean mayores o menores que yo”.

A Ela le resulta interesante que la sexualidad sea un tema tabú, tanto en la vida personal de cada ser humano como en la forma que se aborda en los medios de comunicación, cuando la sexualidad es una característica implícita de cada persona: “Sobre todo aquí en México que la sexualidad aún no es tan abierta, que estos temas todavía son tabúes o juzgados. Y nosotros queremos romper con esos estereotipos e incursionar en este mundo de que hay que hablar abiertamente de esto y que no hay ningún problema; si tienes dudas, háblalo, si te sientes incómodo ve y busca ayuda. Yo creo que esto también puede ser la clave para que las relaciones sean más duraderas”.

Explica que “Siena” es la chava que es completamente libre y sin tabúes en el aspecto sexual. “No tiene límites ni restricciones”. Ela, en la trama, es la pareja de Sebastián Zurita: “Ella llega justo a mover la vida de las otras tres parejas proponiendo este juego de las llaves. Para ella, estas tres parejas ya cayeron en la monotonía”.

Sobre trabajar con la cineasta tapatía Keny Márquez, una de los tres directores que participan en “El juego de las llaves” (los otros son Javier Colinas y Fernando Lebrija), afirma que la experiencia fue muy buena porque Kenya aporta su perspectiva femenina para llevar a otro lado el hablar de sexo desde la voz de las mujeres. “Es una gran directora, me sentí muy cobijada por ella. El rollo de que ella sea mujer nos acercó más a este lado femenino que queríamos tocar, el empoderamiento que habla no solo de que seas independiente, también de una liberación sexual que viene a partir de que tu cuerpo es tuyo y nadie puede juzgarlo”.

Madurez en escena

Ela ha interpretado a personajes joviales y naif, pero en esta serie evoluciona como actriz: “A mí me hizo crecer mucho este personaje, que además era el primero que hacía saliendo de la televisión, en cuanto me lo ofrecieron (el papel) no lo dudé, porque es un reto en mi vida y mi carrera, y los cinco capítulos que yo he visto me dejaron muy contenta con mi trabajo y muy orgullosa”. “El juego de las llaves” también se verá en la plataforma Pantaya, una app para el mercado latino en Estados Unidos.

Por otro lado, Ela se encuentra grabando “Rubí”, un remake que pertenece al proyecto “Fábrica de Sueños” de Televisa, donde sus clásicos más importantes son adaptados a reversiones muy distintas de lo que la gente conoció de estas historias. Ella da vida a una periodista interesada en la vida de “Rubí”, protagonizada por Camila Sodi. “Estoy muy contenta de regresar a la televisión con esta novela, donde la gente no tendrá punto de comparación con la versión pasada, es diferente, inclusive mi personaje no existía en la pasada, mi papel es como del futuro, entonces, al mismo tiempo es la secuela”.