El youtuber "Soy David Show" se disculpa y asegura que alcaldía lo discriminó

Tras subir un video en donde se ve que sale a la calle y entra a una tienda, el youtuber "Soy David Show", quien dio positivo a coronavirus COVID-19, utilizó sus redes sociales para disculparse y de paso acusar a la alcaldía Benito Juárez por haber sido "discriminado" por la misma dependencia.

"Me dirijo a ustedes en esta oportunidad para pedir disculpas al pueblo de México por mi último vídeo realizado; ya que en ningún momento mi intención fue dañar o perjudicar a nadie", dicta el comunicado.

El venezolano subió a su cuenta de YouTube un video en el que camina por las calles de la colonia Narvarte con el objetivo de comprar pizzas congeladas, acción que fue criticada, ya que previamente también documentó el momento en que personal de la Secretaría de Salud lo visitó luego de que él realizara la prueba online debido a los síntomas que tenía.

"En días anteriores había presentado síntomas de la enfermedad que afecta al planeta en este momento; sin embargo, ninguno de ellos se manifestó de forma grave. Por precaución, decidí hacer el test online al percatarme de ellos, fue así que la Secretaría de Salud acudió a mi domicilio a realizarme un chequeo general", detalló el youtuber.

En respuesta, la Alcaldía que dirige Santiago Taboada levantó hoy una querella en contra del influencer, después de que enviara una cuadrilla de hombres para sanitizar el supermercado que visitó y aseguraron su hogar con patrullas para garantizar su aislamiento, acciones que David considera que violentan sus derechos.

"He recibido amenazas y he sido discriminado por la alcaldía, quienes me apuntan públicamente. Pido a las autoridades sean cautelosas en la información que comparten, misma que ha incitado el odio, atenta contra mis garantías y derechos y pone en riesgo mi seguridad", apuntó.

A pesar de ser señalado de caminar cerca de las personas y utilizar un cajero automático, el joven objetó, afirmando que la Secretaría de Salud le autorizó en salir a comprar alimentos, de ser necesario, acatando las medidas de sanidad correspondientes.

"Siempre mantuve las medidas se seguridad procurando estar en el establecimiento el menor tiempo posible. El resto del video fue realizado desde casa", aseguró.

El Twitter, personas que lo siguen le ha mandado mensajes deseándole que sea deportada a su país de origen, otros piden a las autoridades que lo encarcelen y algunos más lo han amenazado.

David Show eliminó ya de su canal el video donde sale a la calle, entra a una tienda, usa un cajero, recorre el súper con personas dentro de el y vuelva a su hogar para hablar sobre la calidad de las pizzas congeladas.

AC