El nuevo éxito del pop 

Luego de impactar en TikTok con su canción “Stuck in the Middle”, Tai Verdes lanzó su disco debut llamado “TV”. Con millones de reproducciones en todas las plataformas, el músico estadounidense alcanzó el éxito luego de intentar durante varios años entrar en la industria, tras mudarse a Los Ángeles.

Con 25 años de edad, Tai Verdes platicó de los orígenes de su carrera en la escena: “Empecé a aprender música cuando tenía como 11 o 12 años. He tocado piano por 13 años, toco guitarra y ukulele también. He hecho otras cosas, actuar, modelar, stand up comedy, estuve en un reality, hice un podcast, pero de pronto comenzó esta pandemia y todo eso tuvo que parar. Me enfoqué en la música. Una vez que me enfoqué llegó el éxito. Desde que publiqué mi primear canción en TikTok fue una locura, por eso seguí haciendo música”.

Sobre “Stuck in the Middle”, tema que lo catapultó en la popular red social de TikTok, Tai comentó: “No pienso en las influencias cuando escribo, tal vez es lo que me hace único. Cuando escribo música quiero expresar mi experiencia. En esta canción hablé de lo que me pasó, literalmente es una conversación sobre mi vida en esa canción. La gente quiso conectarse con esa letra”.

Como compositor, escribir una nueva canción es abrir su vida a la música: “No lo escojo, solo hablo de cómo me siento. Cuando escribo las canciones dejo que todas las partes mi vida estén abiertas, no alejo mi experiencia de la escritura”.

Una de sus motivaciones al mudarse a Los Ángeles fue encontrar trabajo en alguna industria creativa, la música o la actuación principalmente: “Me iba a quedar en Los Ángeles hasta que algo pasara. Como un bebé que aprende a caminar, no decimos ‘tienes cinco meses, si no caminas ya no lo harás’. Yo me mudé para que algo pasara, sin importar el tiempo. Nunca estamos totalmente listos para hacer las cosas, pero hacerlas es el primer paso para estar listo. Pongo mucho énfasis en hacer las cosas”.

SABER MÁS

Alista concierto en vivo

Ya que su carrera musical despegó en la pandemia, Tai Verdes no ha podido presentar sus canciones en público, pero eso cambiará pronto: “Sucederá el 21 de julio, en Lollapalooza. Nunca he ido a un festival, será una locura tocar las canciones en vivo. Lo más grande será escuchar mis letras en las bocinas, con el volumen muy alto. Ha sido divertido el proceso de ensayar con la banda. Es curioso, las canciones toman vida, se convierten en diferentes tipos de seres vivos cuando las tocamos en vivo. Es algo que no había sucedido con mis canciones. Ya quiero cantarlas en frente de la gente”.

Mirar al futuro

Habiendo recibido la atención de la gente, Tai Verdes apostará por seguir en el camino de la composición e interpretación: “Ahora est oy concentrado en que crezca mucho la música, lo más posible. Pero sigo actuando y modelando en los videos y las sesiones. Uso las habilidades que aprendí en estos últimos cuatro años, en un solo medio. Sí me gustaría actuar en un futuro, es divertido pensar cómo pueden seguir las cosas”.

Otro factor para llamar la atención del público y que su música guste es la actitud positiva que refleja el artista, tanto en su persona como en sus canciones: “Creo que tengo una apariencia positiva, siempre ha sido así. Quiero compartir eso, está bien ser positivo cuando las cosas están mal. Me han pasado cosas negativas, a todos nos ha sucedido. No se trata de ser feliz todo el tiempo, pero sí de tener una actitud positiva: lo malo se acabará algún día, eventualmente”.

Su disco “TV” tiene sonidos que lo vinculan con la actualidad musical, pero también hay raíces musicales más profundas con la mezcla de géneros: “Escucho de todo, compilaciones del Grammy, antologías de ‘Now That’s What I Call Music’, los éxitos de la radio cuando iba a la escuela. Pero también escucho otras cosas, musicales, como Gershwn. ‘Rhapsody in Blue’ es de mis canciones favoritas”. La producción estuvo a cargo de Adam Friedman: “Fue quien armó buena parte del proyecto. Produjo cinco temas, tiene un buen oído para mis pensamientos. Sin él no habría podido hacer el disco”.

En una de sus canciones habla de los sueños. Para Tai Verdes, entre sus sueños a mediano largo plazo es crecer su discografía con un proyecto musical que ya tiene en mente: “Seguir lanzando música, obviamente. Tengo una visión con mi carrera como artista. Básicamente es expandir el concepto de TV en otros tres discos. Trabajo en ellos, ya sé cómo será el arte, los títulos, incluso los colores en el diseño para cada producción. Pienso que tener esa visualización facilita cumplir los sueños”.

MQ