El mundo de la música reacciona a la muerte de Pau Donés

La muerte de Pau Donés de Jarabe de Palo fue sentida por la comunidad musical iberoamericana, que lo recordó en muchos casos como un querido amigo.

El músico falleció el martes de un cáncer con el que batalló desde hace casi cinco años.

Alejandro Sanz se mostró triste por la noticia y dedicó unas palabras a la familia de Donés. En instgaram el cantante español publicó un video donde salen los dos interpretando la canción "La quiero a morir".

"Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo" , escribió Sanz en Twitter.

"La muerte de Pau es una tristeza mayúscula para todos los que le conocimos. Pero la lección de vida y muerte que nos deja, es imborrable. Murió, seguro, como vivió toda su vida. Con una sonrisa", expresó Enrique Bunbury.

Miguel Bosé, Ana Torroja y Carlos Vives también expresaron su sentir tras el deceso.

"Toda mi admiración y respeto a Pau, a su familia y equipo mi más sentido pésame. Se va un guerrero definitivo de la vida, un artista en todo el sentido de la palabra", escribió Juanes vía Instagram.