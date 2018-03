“El ídolo” busca llegar a cartelera 

Llegar a las pantallas mexicanas es el siguiente paso para “El ídolo o no yo”, la más reciente película protagonizada por Francisco de la Reguera, quien tras finalizar las filmaciones bajo la dirección de Erwin Neumaier, ahora se encuentra a la espera de que alguna distribuidora se sume al proyecto para poner en cartelera a esta nueva comedia.

El filme que retrata las peripecias de “Tomás Inclán”, un joven músico en su afán por que sus creaciones sonoras sean reconocidas, llegó a la 33 edición del FICG para presentar la historia grabada en Ciudad de México con un elenco conformado también por Camila Selser y Víctor Weinstock, y así participar en las actividades de la industria para dar a conocer el potencial cómico y original de esta película que muestra artísticamente a Francisco de la Reguera.

“Es una película muy única, original, una comedia más independiente, de culto. Es un juego entre Michel Dax (Víctor Weinstock) y mi personaje Tomás, soy el músico sin suerte que nadie respeta, se queda sin novia, sin trabajo, le pasa de todo y conoce a Michel y plantea hacer pasar su música como si fuera la de su nuevo amigo, a ver si alguien más la escucha, se meten en muchos problemas”.

Francisco de la Reguera destaca que si bien la comedia mexicana ha ganado terreno en los últimos años, es un género que debe tener una mayor apertura a sus distintas formas de presentar un humor y no sólo enfrascarse a la comedia tradicional.

“Son tantas las tragedias en su vida que se vuelve algo cómico al igual que las situaciones que se van planteando, no son predecibles. No es una comedia en la que te ríes porque sí, te encuentras a ti mismo, te identificas con situaciones comunes. Es una comedia independiente, tiene animaciones, musicales tipo ‘Bollywood’, me toca cantar y no lo hago, bailo y lo hago fatal; es una película que como actor también te saca de tu zona de confort”.