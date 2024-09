El esperado álbum póstumo de SOPHIE ya está disponible

Hace una semana, se conmemoró la fecha de nacimiento de Sophie Xeon, la artista británica de música pop y electrónica experimental que marcó el rumbo de una nueva generación de personalidades en la música.

En conmemoración por el que sería su cumpleaños número 38, el buscador de Google le dedicó uno de sus Doodles y, el mismo día, se dio a conocer la lista de canciones que conformarían su nuevo álbum.

En 2021, Sophie perdió la vida de manera accidental tras caer de su casa en Atenas, mientras intentaba ver la luna llena en la madrugada del 30 de enero de dicho año.

El fallecimiento de la artista británica fue un golpe duro para todos los fanáticos del género musical. Por lo anterior, su familia tomó la decisión de trabajar en un álbum póstumo, el cual es homónimo al nombre de la cantante e incluye colaboraciones con artistas que ella había soñado para estar en el proyecto.

El álbum “SOPHIE” se estrenó en todas las plataformas de streaming de música el día de hoy 25 de septiembre de 2024, unos minutos antes de las 5:00 de la tarde, hora del centro de México.

El hermano de Sophie, Benny Long, también era su principal studio manager y había participado previamente en la mezcla y masterización de los álbumes de la artista. En esta ocasión, fue él quien se encargó de producir las canciones, las cuales iban desde demos recién empezados hasta piezas casi completadas. Fue así que se encargó formar el álbum como una mezcla ecléctica de ritmos que asemejaban la visión artística de su hermana.

Aunque algunos sencillos como “Reason Why” con Kim Petras y BC Kingdom, “Berlin Nightmare” con Evita Manji, “One More Time” con Popstar, y “Exhilarate” con Bibi Bourelly ya habían sido lanzados al público, el día de hoy los fanáticos fueron sorprendidos con el lanzamiento del álbum completo.

Las temas del álbum se mueven desde géneros como el ambient experimental de “Intro (The Full Horror)” y “The Dome's Protection (feat. Nina Kraviz)”, hasta el implacable tecno de “Elegance (feat. Popstar)”, todo sin olvidar el camino de pegadizos coros pop como “Live In My Truth (feat. LIZ)”.

En general, en todas las canciones, se puede apreciar su particular estilo mezclando sintetizadores, alteración de las voces, letras relacionadas a temas del amor y descubrimiento personal. Los sonidos futuristas, acompañados de ritmos fuertes y poco esperados, hicieron a sus fans sentir que la cantante estaba todavía con nosotros. Sin duda, la música de Sophie seguirá revolucionando la industria y el género durante mucho tiempo más.

 

