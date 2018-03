El día que Stephen Hawking salió en "The Big Bang Theory"

El físico además de un legado en la ciencia, supo de hacerse un lugar en la televisión y el cine. Aunque son contadas las personas que logran colarse del campo de la ciencia y astronomía al mundo del espectáculo, Stephen Hawking logró hacerse de un lugar en la meca del cine. Uno de los grandes logros en la pantalla grande fue el trabajo realizado por el actor Eddie Redmayne, quien diera vida al profesor en la película del 2014 titulada "La Teoría del Todo", papel que le valiera su nominación y posterior estatuilla dorada de la academia por su interpretación.

El mismo Hawking le envió un correo a James Marsh, quien fungió como director de la cinta, para decirle que en múltiples ocasiones al estar viendo la película, pensó que era un retrato tan fiel que se confundía con la realidad. De igual forma, el científico respaldó el proyecto e incluso permitió que usaran su voz registrada, que le permitía hablar con el mundo, y el uso de su tesis dentro de la cinta.

Hawking también incursionó en distintos programas de la televisión como Into the Universe with Stephen Hawking, Stephen Hawking's Grand Desing y Stephen Hawking Brave New World, como ejemplo, en este último él mismo examinaba de qué manera la ciencia avanzaba de la mano de la humanidad y de qué forma ayudaba a su evolución.

El científico británico no dejo de lado su vena cómica y esto lo llevó a hacer una aparición especial dentro de la serie "The Big Bang Theory", en donde interpretándose a sí mismo, humillaba al joven Sheldon Cooper al grado de provocarle un desmayo. Esta breve aparición sucedió en el episodio 21 de la quinta temporada, emitido al aire en 2012.