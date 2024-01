El filme 'El chico y la garza' ha sido nominado a Mejor Película de Animación en los premios Óscar, al respecto el productor de Studio Ghibli Toshio Suzuki ha dado la bienvenida a dicho nombramiento y ha dicho que "sería muy feliz" si lograran hacerse con una segunda estatuilla.

Suzuki, mencionó en un comentario publicado hoy por la prensa local tras el anuncio de la nominación en horas previas, que "sería muy feliz si pudiéramos ganar nuestro segundo Óscar tras el de 'El viaje de Chihiro'. Espero con ansias el anuncio en marzo".

Te puede interesar: Ryan Gosling da su opinión sobre desaire a Margot Robbie y Greta Gerwig en los Oscar

La pelicula 'El chico y la garza' (Kimitachi wa do ikiru ka), que se llevó el Globo de Oro a Mejor Película de Animación, competirá por el Óscar en dicha categoría contra 'Elemental', 'Nimona', ¡Spider-Man: Across the Spider-Verse' y 'Robot Dreams', del español Pablo Berger.

Studio Ghibli ya ganó un Óscar en 2003 con el de 'El viaje de Chihiro' (Sen to Chihiro no Kamikakushi, 2001), también dirigida por Hayao Miyazaki, de ahora 83 años, la única película japonesa de animación que se ha alzado con el premio hasta ahora.

Con el 'El chico y la garza' el icónico estudio japonés recibe su séptima nominación en los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidenses.

La de 'El chico y la garza' no es la única nominación con presencia de Japón. 'Godzilla Minus One' ha recibido una nominación en la categoría de Mejores Efectos Visuales y la cinta 'Perfect Days' opta al Óscar como Mejor Película Internacional.

Además, el escultor hiperrealista japonés Kazuhiro Tsuji, más conocido artísticamente como Kazu Hiro, está nominado junto a su equipo a Mejor maquillaje y peluquería por 'Maestro', la ficción biográfica sobre el director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein, dirigida, producida y protagonizada por Bradley Cooper.

Kazu Hiro ya cuenta en su haber con dos estatuillas en dicha sección por 'El instante más oscuro' (Darkest Hour, 2017) y 'El escándalo' (Bombshell, 2019).

NA