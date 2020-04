"El bacalao", un villano fuera de lo común

Ser un villano ha sido una experiencia gratificante para el actor Sergio Reynoso, al menos cuando se trata de la ficción en pantalla, y es que interpretar al complicado “Félix Cortés”, alias “El bacalao”, en la telenovela “Como tú no hay 2”, le ha brindado la oportunidad de añadir un toque humorístico y con bastante picardía a su consolidada trayectoria.

La producción impulsada por Televisa y protagonizada por el comediante Adrián Uribe, se ha posicionado como uno de los proyectos más vistos por los televidentes, logrando audiencias de más de cuatro millones de espectadores, quienes en la barra estelar nocturna —de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas— han encontrado una historia llena de amor y enredos familiares con un sello bastante mexicano.

Sergio Reynoso señala que cuando “El bacalao” llegó a sus manos, consideró la pertinencia, dudoso de dar vida a un peculiar villano responsable de separar a los gemelos “Toño” y “Ricardo” (interpretados por Adrián Uribe) y dejar en claro que toda acción negativa cobrará consecuencias si no se lucha por abogar por el bien familiar con honestidad: “Cuando ves los capítulos, al final se nos olvida un poco la tragedia que estamos viviendo, pasas un rato agradable viendo una historia diferente, bien escrita, actuada, dirigida y producida”.

El actor señala que este giro cómico a su carrera representa un reto que no se toma a la ligera, al considerar los riesgos que una mala interpretación humorística puede tener cuando no se acata con responsabilidad y honestidad.

“Los personajes que he interpretado más en cine y televisión han sido más dramáticos, pero he puesto toda la ‘carne en el asador’, manejando la picardía mexicana creo que hemos logrado el objetivo; estás en una línea tan delgada que puedes terminar en el clásico pastelazo, pero no lo hemos hecho. Tenemos una dirección muy precisa, la novela tiene una producción fuerte, están cosechando el haber creído en una historia tan buena y con un elenco muy poderoso”.

JL