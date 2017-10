El acto de crear con Laurent Cantet

El ganador de la Palma de Oro (2008), en Cannes, por la cinta “La Clase”, el cineasta francés Laurent Cantet, llegó al XV Festival Internacional en Morelia con el filme “L’Atelier”, una película que cuenta la historia de una escritora que ofrece un taller de escritura a un grupo de jóvenes, en el afán de mostrar el impacto positivo del arte y la cultura, y con la meta de escribir una novela colectiva. Desde el arranque, hay fricciones entre los miembros del taller, particularmente entre la afamada escritora y uno de sus pupilos.

En EL INFORMADOR charlamos en exclusiva con Cantet sobre de este nuevo trabajo que ha sido loado por la crítica internacional y que, por cierto, busca distribuidor para poder ser exhibido en salas comerciales mexicanas.

“El filme arranca con una imagen que yo calificaría de inesperada. El personaje de un videojuego lanza golpes al aire con su espada y, luego, dispara con su ballesta hacia la nada, sin puntería, tiros al aire. Pronto nos damos cuenta que los personajes de la cinta hacen un poco eso en la historia: lanzar golpes a ciegas”, indica el cineasta.

“Prácticamente desde el inicio tuvimos esa escena de apertura que ocurre dentro de un videojuego. Queríamos que la primera imagen nos sirviera como advertencia al espectador, para decirle que íbamos a describir el universo de estos jóvenes a través de imágenes de videojuegos, celulares, internet. Su mundo. La película trata de integrar eso. A través de esa secuencia sentimos que podíamos comenzar a trazar el retrato de Antoine, el personaje principal, con esa violencia que se expresa contra nada y ese gesto ridículo que hace al personaje del juego de video al momento de dispararle al sol”, agrega.

Laurent Cantet. Develó una butaca con su nombre.

—¿Cómo inicia el acto creativo de “L’Atelier”? Cuando los personajes de la película comienzan a escribir su novela colectiva, lanzan anzuelos por aquí y por allá. ¿Tú iniciaste este proyecto también así? ¿En qué pensaste primero, en hacer una película sobre la ira juvenil o sobre el proceso creativo?

—Fue todo a la vez. Cuando se escribe como lo hice con Robin (Campillo), de arranque no tenemos una idea de hacia dónde vamos. Tenemos una idea de partida, la platicamos mucho; cuando encontramos elementos que nos interesan, los anotamos; y luego avanzamos en la historia sin que haya una idea preconcebida de lo que queremos obtener al final. Esto produce una construcción que más que tener un mecanismo de guion (cosa que sí es emocionante ver a veces en las películas), yo busco más bien armar capas de elementos para ver cómo pueden coexistir, como se corresponden unos a otros, a ver si es cierto que lo que quiero mostrar es ese grupo de jóvenes en confrontación alrededor de una mesa, alrededor de una idea común. Lo que me gusta es ir jalando hilos, pasar de un principio un poco indefinido e ir sintiendo cómo se definen los individuos, hasta que emergen los arcos dramáticos que vamos a seguir, pero que podemos abandonar para poder tomar otros. Así es como me gusta escribir películas.

—Hablemos de la dirección de actores. ¿Transformas tu estilo con cada película, de acuerdo a cada relato, o ya tienes una forma establecida para trabajar con el elenco?

—Tengo la impresión de que trabajo con un mismo esquema. Lo primero que hago es escribir un guion muy preciso, pero que para mí solo es una etapa. A partir de las hipótesis que me hago como guionista en la computadora, inicio un plan para verificarlas en la práctica, con personas adecuadas. Los jóvenes que yo había escrito en el guion de “L’Atelier” fueron creados a partir de una noción universal que yo tengo sobre cómo son los jóvenes, a partir de aquellos que conozco. Y trabajando con los actores antes de filmar, verifico mis hipótesis. A veces siento que lo que escribí es consistente, y a veces veo que los personajes pueden ser más grandes o ir más lejos de lo que yo pensé o teoricé. Y yo los sigo cuando van así de lejos. Pero también a veces me digo “no, esto no es lo que yo quiero”, y es entonces cuando les comparto a los actores lo que específicamente necesito para que lo actúen así. De todo este trabajo previo nace una nueva versión del guion, parecida a la que escribí pero con los descubrimientos que obtuve de los actores, ya enriquecido.

PARA SABER

Elenco de descubrimiento

Con excepción de la actriz Marina Foïs (cuatro veces nominada al César), el director Laurent Cantet eligió sólo actores que nunca antes habían aparecido en la pantalla grande. Con esto, Cantet buscaba trabajar en territorio virgen y obtener una veracidad particular, con la menor contaminación histriónica posible.