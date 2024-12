El Temach ya NO piensa seguir dando consejos para mujeres por esta razón

En una de sus transmisiones más recientes, Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, sorprendió al anunciar que dejará de crear contenido dirigido a su público femenino. El youtuber explicó que tomó esta decisión debido a la falta de participación activa por parte de sus seguidoras, asegurando que no cumplen con las expectativas que él tiene respecto a su contenido.

Durante el video, El Temach expresó abiertamente su molestia, afirmando que no está de acuerdo con la actitud de muchas de las mujeres que lo siguen. Señaló que, aunque algunas de ellas comulgan con sus ideas, esto no las hace “especiales” y que, en su opinión, no aplican en la práctica los consejos que él ofrece.

Temach declara sobre sus seguidoras

De manera contundente, el creador de contenido declaró:

“Ya se acabó ese pdo, ya me hartaron porque ni me escuchan. Puro chizmarrazo. Nomás les gusta ir a sentirse superiores moralmente, es como el feminismo. ¿Lo han visto? ‘Soy morra y me encanta El Temach’. Son un chngo, son un chngo de morras que les encanta El Temach, ¿qué quieres lograr con eso? ‘Soy especial’, aquí no lo vas a ser, aquí no es para eso.”

El influencer agregó que no tiene problemas con que las mujeres sigan su contenido si realmente tienen intenciones de aprender. Sin embargo, criticó la falta de acciones concretas y señaló que no está dispuesto a perder tiempo en algo que, a su parecer, no tiene sentido:

“Está bueno si quieres venir, si quieres aprender, son bienvenidas, pero ese mame de ‘ay, soy especial porque escucho al Temach’ ya me cayó mal porque ni siquiera es cierto, porque ni siquiera lo hacen de verdad, lo hacen de dientes pa’ fuera, pero de acción, de realmente accionar, de realmente dejar esos pnchs jueguitos mmadores, no lo hacen. Entonces, pa’ qué le hacemos, mi tiempo es demasiado valioso para hacerle al pndjo.”

Reacciones en redes sociales: críticas y preocupaciones

Como era de esperarse, las declaraciones de El Temach desataron una ola de comentarios en redes sociales. Para muchos internautas, el video refleja actitudes preocupantes y agresivas hacia el público femenino, generando cuestionamientos sobre el tipo de mensaje que transmite a su audiencia, en especial a los jóvenes que lo siguen.

Algunos usuarios de X criticaron duramente su postura, señalando el impacto negativo que podrían tener sus palabras:

“Increíble que su odio a las mujeres sea aún mayor que su propia egolatría, al punto que si se encuentra a una mujer que sea fan del Temach, la parte de que es mujer y que le cagan las mujeres es más importante para juzgarla.”

“Sus fans hombres son potenciales feminicidas.”

“Es curioso que diga eso de ‘se creen superiores morales como en el feminismo’. Como si el machismo y el maltrato no fuera de una bajeza moral innegable. Es que es partidario del maltrato, obvio.”

“El Temach intentando alejar a las mujeres de sus fans, porque obviamente los quiere para él solo.”

Estas opiniones reflejan la creciente preocupación de los usuarios en torno al contenido que el influencer difunde y el posible impacto que tiene en su audiencia masculina.

¿Quién es El Temach y por qué genera polémica?

Luis Castilleja, conocido popularmente como El Temach, es un creador de contenido mexicano que ha ganado popularidad por sus videos en redes sociales. Sus publicaciones se centran en temas de desarrollo personal, superación y filosofía de vida, dirigidos principalmente a una audiencia joven. Su estilo directo, coloquial y cargado de humor le ha permitido conectar con miles de seguidores.

Sin embargo, El Temach no ha estado exento de controversias. Aunque sus mensajes promueven el autocuidado y la mejora personal, lo hace con un discurso que, en varias ocasiones, desacredita y cuestiona a las mujeres. Esta actitud ha llevado a que lo acusen de reforzar estereotipos machistas y fomentar actitudes misóginas, convirtiéndolo en una figura polémica dentro del ámbito digital.

A pesar de las críticas constantes, su comunidad de seguidores continúa creciendo, lo que genera un intenso debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y el alcance de sus mensajes.

