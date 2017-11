El Roxy Fest se carga de energía

Luego de que en agosto pasado se diera a conocer la primera banda del cartel que conforma el Roxy Festival y Arte Gastronómico— a celebrarse el 21 de abril de 2018 en el Foro Alterno, ubicado en Parres Arias y Periférico— con God Save The Queen, los organizadores del evento han destapado a las otras seis bandas que conforman el escenario Converse.

Con casi el 50% del cartel a la vista, las bandas que se suman al evento son LCD Soundsystem, Franz Ferdinand, Erasure, Cuarteto de nos, Jonáz y Technicolor Fabrics. Cabe recordar que los organizadores Santiago Valencia y Jacobo Márquez indicaron que God Save The Queen rinde homenaje a Freddy Mercury (Queen) en lo que será esta segunda edición del festival.

Por último, aproximadamente en un mes más se darán a conocer el resto de las bandas (para sumar 19 en total) que conformarán los otros dos escenarios que se tendrán listos para el Roxy Festival y Arte Gastronómico 2018, mejor conocido como el Roxy Fest, el cual espera en esta ocasión la visita de 40 mil personas, es decir, superar por mucho las 21 mil 957 entradas del 2017.

CONOCE A LAS BANDAS

Franz Ferdinand:

Esta banda de indie rock llegará al festival para estrenar su nuevo disco “Always ascending” (que será lanzado el 9 de febrero de 2018), además de contar con Julian Corrie que llegó para sustituir a Nick McCarthy en la guitarra, junto a Alex Kapranos, Bob Hardy y Paul Thompson.

Erasure:

Vince Clarke y Andy Bell presentaron en este 2017 su álbum número 17 con “World Be Gone” del que se desprenden éxitos como “Be Careful What You Wish For!”, en general se trata de un material inspirado en el clima político actual, así como con temas reivindicativos por los derechos LGTB.

LCD Soundsystem:

La banda de rock originaria de Brooklyn, NY, también viene al festival tapatío con material que ha levantado mucho polvo gracias a la nominación al Grammy 2018 de su disco “American Dream” como Mejor álbum de música alternativa, y alza la mano como uno de los candidatos más fuertes a ganar el premio.

Cuarteto de Nos:

Esta es otra de las bandas que en 2017 vieron nacer un nuevo trabajo de estudio, en este caso los uruguayos suben el volumen con “Apocalipsis Zombi”, cuyo repertorio, entre otros temas clásicos, escucharemos en el Roxy Fest 2018, a lo que prometen un toque “algo distinto”.

Jonáz:

La libertad musical que experimenta ahora Jonáz (de Plastilina Mosh) busca dejar huella en el festival tapatío el próximo año. Entre los experimentos que hoy hace como solista, en su primera placa llamada “Mi Primer Disco”, está una buena dosis de sonidos entre el pop y la cumbia, sin dejar de lado el rock.

Technicolor Fabrics:

Esta es una de las bandas más emblemáticas de la escena indie rock, nacida en Guadalajara. Su estilo fresco los ha caracterizado desde hace una década y hoy son una de las agrupaciones preferidas para encabezar festivales como el Roxy Fest 2018.

EL DATO

Consigue tus entradas

Roxy Fest 2018/ 21 de abril/ Foro Alterno/ Boletos en taquillas del recinto y a través del sistema Ticketmaster con precios de $350 pesos (infantil); $770 pesos (general) y $1,050 pesos (VIP).

TOMA NOTA

Se rumora la asistencia de The Killers

Esta es una de las bandas que suenan para sumarse al resto del cartel del segundo escenario que se dará a conocer en aproximadamente en un mes, habrá que esperar a que sea oficial.