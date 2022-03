El Padrino es considerado –con justicia– un clásico de la cinematografía mundial. Comparable a joyas como Ciudadano Kane o la célebre Casablanca, la cinta de Francis Ford Coppola, que se estrenó un 4 de octubre de 1972, está por cumplir medio siglo en la cumbre de sus poderes de atracción. Como toda obra maestra, en el momento de su realización se vio rodeada de curiosos hechos que la historia consignó para deleite de aficionados y cinéfilos. He aquí una decena enlistada para su disfrute.

1.- Aunque nos resulte difícil imaginar a alguien distinto a Marlon Brando en el papel de Vito Corleone, los productores de El Padrino no querían contratar al controvertido actor –Paramount incluso sugirió buscar al británico Sir Laurence Olivier para que asumiera el rol– pero, al final, Coppola convenció a Brando para hacer una prueba ante cámaras que logró impresionar a los inversionistas.

2.- Como una medida para recortar presupuesto, la compañía Paramount pidió a Coppola que actualizara el guion para que la cinta tuviera lugar en 1972 y que se filmara en Kansas City como una opción ante lo caro que resultaba hacerlo en Nueva York. Al final, el director logró convencerlos de que la historia se ubicara en la Gran Manzana después de la II Guerra Mundial, para mantener su integridad.

3.- ¿Realismo? No faltaba más. ¿Recuerda usted la escena en la que un destacado productor es “convencido” para contratar a quien no desea gracias a la cabeza decapitada de uno de sus caballos? Pues era real, y no tuvieron que matar al caballo, solo la compraron a una compañía que elaboraba comida para perros.

4.- Durante la labor diaria en el set, Coppola siempre vio a un gato vagar por el sitio y cuando tocó filmar las escenas de Vito Corleone en su oficina, se le ocurrió sugerirle a Brando que improvisara con el dócil felino. El gato adoró a Brando y se mantuvo en su regazo durante las tomas (y dicen que el día entero).

5.- Cierto, seguramente nadie hubiera personificado mejor a Michael Corleone que Al Pacino, pero él tampoco tuvo seguro su papel. El estudio prefería a Robert Redford, Warren Beatty, Jack Nicholson o, incluso, Dustin Hoffman. Lo curioso es que, después de las audiciones, Pacino quedó por encima de James Caan –quien asumiría el rol de Sonny Corleone– y de Martin Sheen.

6.- Originalmente, los productores deseaban eliminar el famoso logo con los “hilos de marioneta” (el cual fue creado por el diseñador gráfico S. Neil Fujita para la portada de la novela) y el nombre del autor (Mario Puzo) sobre el título de la película, pero Coppola insistió para que se mantuviera (se dice que porque Puzo coescribió el guion con él).

7.- La anécdota se conoce bien; aunque se considere a Marlon Brando uno de los mejores actores de la historia, lo cierto es que para hacer a Vito Corleone no se esforzó demasiado, es decir, los diálogos del personaje debían escribirse en carteles y notas hechos a mano que se distribuían por el foro o en el cuerpo de los otros actores. Brando tenía años haciendo esto, alegaba que daba espontaneidad a su trabajo.

8.- Es de muchos sabidos que Coppola y George Lucas son excelentes amigos, por ello no debe extrañar que, después de que el primero produjera una de las primeras cintas del segundo, este le devolvió el favor al filmar la conocida “escena de los colchones” en El Padrino. La escena tiene lugar durante la guerra entre las familias mafiosas. Es un montaje que muestra fotografías reales de escenas de crimen y asesinatos de mafiosos (una imagen conocida es la del suicidio de Frank NItti, que fue mano derecha de Al Capone).

9.- Sofía Coppola, hija del director Francis Ford Coppola, apareció en las 3 entregas de la trilogía: en la primera es el bebé de la escena del bautizo, en la segunda tiene una breve aparición como niña migrante en el barco que trae a Vito Corleone a Ellis Island, y en la tercera es la hija de Michael Corleone, Mary.

10.- El autor de la novela original, Mario Puzo, era un conocido ludópata y tenía “asuntos pendientes” con corredores de apuestas que lo perseguían con frecuencia. Cuando le vendió los derechos de su libro al jefe de producción de Paramount, le comentó que tenía una gran deuda y que si no le compraba el manuscrito –entonces titulado The Mafia– “me parten las piernas”. Así, en 1969 le dieron un millón de dólares por una obra que finalmente se llamó El Padrino, que se convirtió en un éxito inesperado, pues se mantuvo durante 67 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times.

