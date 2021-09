Mucho se habla sobre la serie “El Juego del Calamar” en redes sociales, y no es de sorprenderse, pues la polémica producción surcoreana ha sido tendencia en Netflix desde su estreno el 17 de septiembre. No obstante, muchos vieron la primera temporada en unos días y ya se preguntan si habrá una secuela.

De acuerdo con el director y guionista de “El Juego del Calamar”, Hwang Dong-hyuk, no planea por el momento el proceso de una secuela en Netflix, debido a que la producción fue un proceso largo y estresante, según reveló a Variety.

“No soy muy bueno en el trabajo en equipo”. dijo Hwang al medio especializado.

Hay que recordar que para Dong-hyuk llevar a la pantalla chica su serie “El Juego del Calamar” tomó alrededor de 10 años, debido a que no lograba conseguir alguien que apoyara su proyecto, hasta hace poco que Netflix decidió unirse a la serie y sacarla en su plataforma.

“En mis primeros días, bebía media botella de soju (licor coreano) para que fluyeran los juegos creativos. Ya no puedo hacer eso”, agregó. “Escribir ´El Juego del Calamar' fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primero episodios. Luego consulté verbalmente con amigos y obtuve pistas para mejorar a través de mi propio lanzamiento y de sus respuestas”.

Por lo tanto, al menos por estos próximos meses no veremos en Netflix una secuela de “El Juego del Calamar”. Sin embargo, esto no significa que no se esté pensando ya en la continuación del proyecto pues Hwang considera que si existiera una secuela, no lo haría solo.

“Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados”, finalizó.

“El Juego del Calamar”, un show exitoso

La historia surcoreana podría convertirse en la más popular de la plataforma de entretenimiento. De acuerdo con el coCEO de Netflix, Ted Sarandos, la serie de Netflix podría convertirse en la producción internacional de mayor éxito.

"Hay un programa justo ahora que es el número uno en el mundo, en todos lados, se llama 'El juego del calamar' y definitivamente será nuestro mayor show a nivel mundial, en un idioma que no es el inglés", señaló en la Code Conference realizada en Los Ángeles.

De acuerdo con el portal Cnet.com si Sarandos utilizó la métrica usual para estas declaraciones sobre la popularidad del show —que consiste en contar cuántas personas ven un título por al menos dos minutos en los primeros 28 días del estreno-—"El Juego del Calamar" superaría a "Bridgerton" como la serie más popular y a "Lupin" como la más vista en un idioma que no es el inglés.

