El David Aguilar, con sorpresas a la vista

A la par que El David Aguilar alista el lanzamiento de su próxima producción, el cantautor originario de Culiacán no detiene su tour “Siguiente Gira La”, con el que llega a Guadalajara el próximo 15 de julio, siendo el Teatro Alarife el punto de reencuentro con el público tapatío.

Será en este foro donde el cantante comparta algunos estrenos musicales que, de manera oficial, tendrán salida a partir del mes de septiembre, cuando anuncie su próximo sencillo de una producción inédita y donde promete más sorpresas.

El David Aguilar, quien ha participado en festivales importantes como El Vive Latino, puntualiza que la banda que formó para ese encuentro lo acompañará en la capital tapatía con un espectáculo que promete un repertorio nutrido por lo más destacado de sus álbumes pasados como “Ventarrón”, “Estelar” y “Grabadora portátil”, entre otros.

“Voy acompañado por una banda de músicos solistas con guitarra eléctrica, teclados, batería y bajo, cada uno también tiene sus proyectos. La banda la formé para tocar en El Vive Latino, se quedó esto y lo estamos aprovechando”, explica el cantante que estará compartiendo el escenario junto a Carmen Ruiz, Raúl Cazares y otros músicos.

“En esta presentación hay un par de estrenos, canciones de mis discos pasados (…) las sorpresas son los mismos integrantes de la banda, algunos invitados que están por confirmarse. El concierto está hecho para gozar la música”.

Libertad de elegir

Ante las tendencias que la industria de la música ha tenido en los últimos años en los que el lanzamiento de canciones individuales se ha impuesto ante la producción de discos completos, El David Aguilar expresa su gusto por estos dos terrenos, ya que cada formato permite al artista construir álbumes al gusto del público, pero también concentrarse completamente en la calidad y manufactura de un solo sencillo.

“Sí me gustan estas tendencias, el abordaje de la canción suelta, yo no hago álbumes como tal sino canciones que después veo cómo forman un disco, es natural este paso de la industria de ir canción por canción, ahora se consume así, mediante el playlist”, explica el cantautor que ha compuesto y colaborado para artistas como Julieta Venegas y Natalia Lafourcade.

Otra de las novedades que ha mantenido a El David Aguilar más cercano con el público es la participación que tuvo en el disco homenaje a Marco Antonio Solís, en donde interpreta la popular canción “El celoso”, en compañía de Álvaro Henríquez de la banda chilena Los Tres.

“Yo llegué tarde a la música de Marco Antonio Solís, conocía sus canciones, pero mi interés particular comenzó hace poco, surgió también de conocer más el legado de Juan Gabriel hace cinco años, son compositores que siempre han estado ahí pero que no les ponía tanta atención, sin embargo, Marco Antonio, por ejemplo, es un compositor muy interesante, de mucha síntesis, en este homenaje se me dio la oportunidad, la canción me parece divertida”.

SABER MÁS

No te lo puedes perder

La cita con el cantautor es imperdible. El David Aguilar se presenta el próximo 15 de julio a las 20:00 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas, ubicado en Prolongación Alcalde 1351 (frente al CODE). Boletos en taquillas.