El Bebeto refresca el sonido ranchero

El cantante sinaloense, El Bebeto, disfruta del éxito de su reciente sencillo “¿Por qué dejaste que te amara?” -tema escrito y producido por Espinoza Paz- pues a dos meses de su lanzamiento, ya casi tiene ocho millones de reproducciones en YouTube y es uno de los temas que suenan fuerte en las estaciones radiales. De hecho esta canción forma parte de su nuevo disco que es realizado en su totalidad por Espinoza Paz, donde se incluye el ranchero con toques de cumbia y la esencia de otros sonidos característicos del regional mexicano.

“Hay muy buena aceptación de este tema por parte de la gente, pero ‘Seremos’ sigue siendo el favorito (con casi 150 millones de reproducciones). De hecho el pasado 19 de octubre se estrenó una canción y su videoclip que lleva por nombre el título del disco que es ‘Mi persona preferida’ y el 9 de noviembre, primeramente Dios, saldrá otro sencillo que se llama ‘Hicimos clic’ que también ya se grabó el video en Monterrey, Nuevo León y que espero les guste, es algo más ‘movidón’ acompañado de las notas del mariachi”.

Para El Bebeto es importante que la música ranchera siga vigente, por eso es que también en colaboración con Espinoza Paz, buscaron darle un toque fresco al sonido y así conecte con más público, sobre todo, las nuevas generaciones. “Los ritmos de esta nuevas canciones tienen sonidos de cumbia con mariachi y estilos de norteño”. Desde hace casi nueve años que El Bebeto se dio a conocer como solista, su carrera se ha caracterizado por ser muy versátil, el músico ha convivido con el tribal, la cumbia, la banda sinaloense y el mariachi.

“Siempre me ha gustado apostarle a cosas diferentes y animarme a proponerle al público, eso nos ha funcionado bastante bien porque a la gente le ha gustado lo que hemos hecho hasta ahorita. Gracias de antemano por creer en nosotros y en nuestras facetas en el norteño, banda, mariachi y con el tribal.

Sinceramente antes existía el temor, de que estar en otros géneros fuera un arma de doble filo, que pudiera gustar o no, que la gente no me tomara en serio, pero funcionó, ahora estamos con los sonidos del mariachi pero más adelante escucharán un disco de banda, que ya estamos trabajando en él”.

Explica que si bien ha logrado varios objetivos durante estos nueve años, todavía le falta mucho por lograr. “Uno va madurando y van cambiando los propósitos y las metas, cada vez se vuelven más fuertes, pero para mí es un reto, cada que hacemos una canción, nos preocupamos por sacar un tema mejor al anterior, obviamente no todos son iguales, hay unos más buenos que otros, pero la verdad siempre buscamos la manera de ponernos en el gusto de la gente”.

Y hablando de que es abierto a otros géneros, dice El Bebeto no tener miedo de arriesgarse en algún momento a entrar al urbano. “Me gusta proponerle cosas nuevas a la gente, no encasillarme en una sola cosa, tienes que dar variedad y así en las presentaciones en vivo puedes cantar cumbia, algo zapateado, unas canciones románticas y si haces una fusión con el género urbano, ¿por qué no?”.

Agradecido con Espinoza Paz

El Bebeto le escribió vía redes sociales a Espinoza Paz para que le diera una canción, sin embargo, todo fue mejor aun cuando le produjo el disco entero. “En esta producción todos los temas son de la autoría de él, una placa dirigida completamente por él y de antemano le agradezco mucho que confíe sus inspiraciones para que yo las interprete, espero que sea de su total agrado, la verdad a mí me encantó”.

Dice que trabajar con él fue muy enriquecedor, “te exige cómo hacer las cosas, de manera profesional, es algo que a mí me gusta que te lo pidan, porque sabe él que uno puede dar más. Me siento muy privilegiado de ser ese solista el cual tiene 12 canciones de la autoría de Espinoza Paz”. El álbum aún no tiene fecha definida de salida.