Eduin Caz alerta a fans tras un video llorando en medio de la lluvia (VIDEO)

Las giras internacionales los último meses se han vuelto algo normal debido a tantas que ha habido, si hablamos de Grupo Firme sabemos que se encuentra en medio de una gira internacional en la que ha recorrido países como: Estados Unidos, México y más recientemente Guatemala y El Salvador y aunque han logrado dar su cien por ciento, no deja de haber controversia en redes sociales.

Así como, el líder de la agrupación, Eduin Caz ha provocado la preocupación de sus seguidores, luego de un video que publicó en redes donde se ve al cantante llorando en las gradas de un estadio.

Eduin en las imágenes agregó una descripción: "Y si me caigo pues me vuelvo a levantar", además de anunciar a su público que ofrecerán un concierto el próximo 18 de julio, pero a falta de detalles sus seguidores comenzaron a preguntarse ¿qué fue lo que pasó que lo dejó tan afectado?

Resulta ser que el show programado para este próximo martes, estaba planeado para realizarse este fin de semana pasado; sin embargo el clima ocasionó que la banda tuviera que cancelar a pocos minutos de salir al show.

Caz y su compañía no sólo enfrentaron los reclamos de sus fans, (aún disculpándose) también sufrieron fuertes pérdidas monetarias ya que la lluvia hizo que varios de sus aparatos eléctricos colapsaran:

"Me siento un poquito triste, porque yo no controlo el clima, entonces, lo más que puedo hacer es cambiar el evento, porque mañana voy a ver qué sirve y que no sirve. Lamentablemente se voló el techo del escenario y se mojaron todas mis consolas, todos los instrumentos, micrófonos, todo se mojó y lo más posible es que ya no sirva y créanme me duele mucho perder eso por que es un dineral”, dijo en un video que compartió en una de sus historias.

Algunos de sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes de aliento y apoyo, mientras que otros aseguraron que era una exageración y lo juzgaron por "querer llamar la atención". De lo contrario, otros usuarios decidieron comentar cosas positivas.

"El martes la van a romper, como cada evento", "Ánimo Campeón usted sabe hay más por salir adelante, el público salvadoreño lo acompañaremos".

