Eduardo España celebra 27 años de carrera

El actor y comediante tapatío, Eduardo España, está de manteles largos por sus 27 años de carrera en el histrionismo, es de las pocas estrellas que puede presumir que se desarrolla al mismo tiempo tanto en televisión, teatro, cine y plataformas digitales, actualmente relanzó su unipersonal “Felices” con motivo de esta celebración de su trayectoria, el cual se está presentando en la Ciudad de México en el teatro Xola.

“Me interesaría mucho llevarlo a Guadalajara y a otras ciudades de la República, y ahora, después de año y medio de tener guardada la escenografía, nos dimos a la tarea de reponer el monólogo, ahora en otra zona de la Ciudad de México, en el teatro Xola para que cuando todos los tapatíos vengan para acá, se den la vuelta un lunes, vamos a estar tres meses a las 20:30 horas”, comparte en entrevista.

Sobre estos 27 años como actor, destaca que ha sido un camino de muchos colores, “con etapas de tocar puertas, de no verla venir, etapas de tener que sacar para la renta, enfrentarte a la búsqueda de trabajo, a recuperar la autoestima cuando no te quedas en un casting, pero todo esto es un camino lleno de colores, de experiencias y lecciones aprendidas. Hoy en día pongo las cosas en la balanza y disfruto mucho mi carrera, estoy en una etapa donde agradezco enormemente que he sido muy afortunado, me siento sano, con vitalidad y con trabajo y eso me hace muy feliz”.

Sin embargo, aun y con estas casi tres décadas en los escenarios, Lalo no pierde la chispa, el nervio y la emoción cuando acude a hacer un casting para ver si quedará en algún nuevo proyecto. “Ese es el trabajo cotidiano del actor, estarse renovando, resurgiendo, renaciendo y tener la humildad de hacer los castings, de someterse a echarle ganas a todo”. En cuanto a desarrollarse en muchas áreas del entretenimiento como el cine, el teatro, la televisión y el internet, Eduardo entiende que cada una tiene su lenguaje y su manera de realizarse.

“Yo trato de llevar una carrera de colores y de ir a la vanguardia, porque no te puedes quedar, los medios van evolucionado, la televisión ha presentado muchas transiciones en estos años y ahora están las plataformas, el internet y una serie de formatos que hay que atender. Yo por ejemplo, trabajé en una serie para una plataforma muy importante internacional y no puedo hablar de ella por contrato todavía, pero se estrena en febrero del 2020, tengo un papel muy padre y así estoy haciendo pruebas para compañías muy importantes, qué bueno que se descentralice el entretenimiento y se puedan generar cosas de distintos colores”.

Muy proactivo

Dice Lalo que incluso él mismo se genera sus proyectos como “Felices” donde la trama se vuelve muy personal porque toca cosas que le han pasado a él, “pero se vuelve universal porque siempre a los espectadores les llega de manera distinta”. Puntualiza que por eso es que él también busca la versatilidad para no encasillarse en lo mismo, “las personas que hacemos humor, peligramos, porque si no te sabes administrar en la carrera, te quedas en una zona de confort, siempre he tratado de evitar eso, he desarrollado proyectos arriesgando incluso en géneros, porque como dice mi maestro Luis Felipe Tovar, ‘unas cosas son pal gusto y otras pal gasto’ y hay que levantar los proyectos”.

Lalo acaba de terminar de rodar el último programa de la segunda temporada de “La Parodia”. “Ha sido una experiencia muy linda en mi vida, llena de aprendizajes. Se cierran ciclos y se abren otros, y así ha sido mi vida, mágicamente llega otra cosa, como que trabajo llama al trabajo y ahora en octubre ya nos están pidiendo que hagamos espacio en el calendario para grabar la séptima temporada de ‘Vecinos’ y en febrero grabamos la octava y ambas saldrán al aire como fue el caso de la quinta y sexta”.

También se estrena el 22 de noviembre una cinta con Videocine que se llama “Placa de acero” con Alfonso Dosal, donde Lalo es uno de los protagonistas. Así también continúa con “Doña Margara”, que anda de gira con el show y también con el canal de YouTube “Garnacha Chanel”, incluso adelanta Lalo que hay planes de montar el show de “Vecinos” para salir de gira por la República, así que trabajo hay y mucho.