Alejandra Capetillo tiró de una vez por todas las especulaciones de un enojo con su padre, el actor Eduardo Capetillo, y juntos se fueron a comer tacos, algo que desde hace meses no disfruta la joven quien actualmente radica en España.

"Empezando el año con la mejor energía posible: mi familia", escribió en su red social.

En una serie de fotos se ve abrazada con su papá y su mamá, Bibi Gaytán, preparándose tacos; ya en video se aprecia el recibimiento de los perros de la familia, quienes la reconocieron de inmediato.

Aun así, no faltaron usuarios a quienes se les hizo raro que Eduardo no la abrazara en la instantánea o que no estuviera con el novio.

"No es bienvenido en México y en su familia", apuntó el usuario @setse_vega.

En septiembre pasado comenzaron a circular versiones que la tercera hija de Bibi Gaytán tenía conflictos familiares debido a su relación sentimental con un libanés, pues se temía, entre otras cosas, que fuera a cambiar de religión.

El 20 de diciembre Alejandra subió un reel con su pareja, celebrando los primeros 365 días de relación.

Hasta la mañana de este martes, su papá no ha hecho mención del reencuentro.