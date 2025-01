Tras un exitoso recorrido por el largo y ancho de la República Mexicana, Edith Márquez se prepara para despedir su gira “25 Años Frente a Ti”, en Guadalajara. El próximo 24 de enero, el Auditorio Telmex recibirá en su escenario a la cantante que celebrará con su público tapatío antes de iniciar nuevos proyectos.

En entrevista con EL INFORMADOR, Edith compartió su entusiasmo por regresar a esta ciudad para cerrar este importante capítulo de su carrera. “Para mí, el público de Guadalajara es excepcional. Estoy cerrando esta gira de la cual me siento muy orgullosa, me ha dado muchas satisfacciones. Ha sido un reto, una responsabilidad muy grande cumplir 25 años. Se dice fácil, pero después de todo lo vivido, lo que he pasado, ha valido mucho la pena. Contar con el cariño del público, poderme plantar en un escenario y cantar tantas canciones que se han vuelto éxitos gracias a ellos es algo invaluable. Empezó como un sueño y hoy es una realidad”.

Un concierto lleno de sorpresas

Edith Márquez adelantó que el espectáculo en Guadalajara estará lleno de momentos especiales. Además de interpretar los éxitos que han marcado su trayectoria, presentará el primer sencillo de su próximo álbum, ofreciendo una muestra de lo que vendrá en su nueva etapa artística.

“En el concierto de Guadalajara presentaré el primer sencillo de mi siguiente disco. Les daré una probadita de lo que viene en la próxima gira, que aún estamos viendo cómo se va a llamar. Tras este concierto, me voy en febrero y marzo a Estados Unidos para realizar una gira por allá, lo cual me tiene muy ilusionada”, explicó.

La cantante también destacó el desafío que implica seleccionar un repertorio para una gira tan significativa. “Es muy complicado hacer un setlist de una gira como esta que celebra 25 años. Hay muchas canciones que la gente quiere escuchar, pero no todas pueden incluirse. Con la ayuda de Spotify y mis fans, lo hacemos; además armé un medley para abarcar lo más posible. Aunque no las canto completas, trato de complacer al público”.

Preparando un nuevo capítulo

Mientras cierra esta etapa, Edith Márquez ya está inmersa en la producción de su próximo material discográfico. Aunque no reveló demasiados detalles, aseguró que el proyecto es de gran importancia para ella.

“La producción del nuevo disco va muy bien. Mi equipo lo tiene muy resguardado para darles la sorpresa, pero el sencillo estará disponible antes del concierto en Guadalajara. Es un proyecto que me llena de muchísimo orgullo y alegría”, comentó.

Entre su gira por Estados Unidos y su presentación final en el Auditorio Nacional el próximo 10 de mayo, donde oficialmente cerrará su gira “25 Años Frente a Ti”, Edith asegura que el descanso no está en sus planes. “Honestamente no hay tiempo para descansar. Terminamos la gira y lo que sigue es sacar el nuevo disco, canción por canción, que es lo que se hace actualmente. La gira por Estados Unidos ya tendrá un nuevo nombre y concepto, incluyendo canciones de toda mi carrera”.

Un legado de canciones

Edith Márquez es reconocida por su capacidad de interpretar tanto temas de amor como de desamor, una versatilidad que le permite conectar profundamente con su público. “Cada canción tiene un momento o una historia. Los intérpretes somos muy temperamentales, así que hay días en que una rola te pega más que otra. Pero al final, disfruto cantar todas porque cada vez que las interpreto encuentro una nueva forma de disfrutarlas y hacer que el público también lo haga”.

Entre sus temas favoritos, Edith mencionó: “Aunque sea en otra vida”, “Dejémoslo así”, “Completamente blindada”, “No te preocupes por mí”, “Mi error, mi fantasía” y “Mírame”, canciones que marcaron el inicio de su carrera y la conexión con su público.

AGÉNDALO

