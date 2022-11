Dua Lipa revela su método para lograr abdomen plano

Dua Lipa es, sin duda, dueña no solo de una silueta más que envidiable sino también de un abdomen plano digno de admiración.

Pero lo de la británica no es pura suerte, ella entrena diariamente y también practica una rigurosa dieta que le permite estar en forma los 365 días del año. Después de todo, necesita estado físico para bancarse el nivel de los espectáculos que ofrece. Dua Lipa ha logrado convertirse en fuente de inspiración para muchos de sus seguidores. Desde diferentes países del mundo el fandom sigue atento cada uno de los pasos que da la estrella británica. Una de las preguntas que más suelen hacerse todos es cómo hace para conseguir marcar su abdomen y mantenerlo plano.

Hace poco fue Dua Lipa la que reveló sus secretos. Fue durante el podcast "At your service" que la artista confesó que practicaba el ayuno intermitente como dieta. El régimen invita a sus adeptos a reducir la ingesta de alimentos por prolongados periodos de tiempo con el fin de evitar lo que se conoce como picos de insulina. Muchos especialistas coinciden en que esta dieta incluso puede no solo contribuir a bajar el peso, sino también a mantenerlo logrando estar saludables. Según la explicación de Dua Lipa deja de comer cerca de las 6 de la tarde.

De esta manera, la interrupción alimentaria no difiere con el horario principal de la comida y evitan tanto la retención de líquidos como la hinchazón por la mañana. Los azúcares, los alimentos refinados, los lácteos y los carbohidratos forman parte de la lista de alimentos que Dua Lipa no se permite en su dieta. La cantante británica practica una alimentación que está libre de carnes rojas. Ahora para favorecer su abdomen plano se permite comer verduras cocinas y proteínas de origen animal tales como el pescado.

Otro de los trucos de Dua Lipa para reducir el abdomen es el ejercicio. Pero no se trata de una rutina cualquiera, la cantante practica yoga asiduamente y también lleva adelante varios ejercicios de tipo HIIT en su propia casa. Y tú, ¿conocías estos secretos de la artista británica?.

FS