Drake Bell convive con fans tapatíos

Previo a su concierto que será el día de mañana 26 de octubre en C3 Stage a las 21:00 horas, como parte de su gira “Non-Stop Flight Tour Vol. I”, Drake realizó una firma de autógrafos en un centro comercial de Guadalajara donde convivió con sus fans tomándose fotos y dejando su rubrica en instrumentos musicales, posters y demás memorabilia.

El cantautor estadounidense está de manteles largos pues este 25 de octubre salió su nuevo álbum de estudio, el cual también lleva el nombre de la gira. Son 35 tracks que cuentan una experiencia de vuelo donde el músico es el piloto de esta historia. No todos los tracks son canciones, sino que son audios donde se va relatando la experiencia del viaje sonoro.

Antes de que comenzará la firma, Drake también tuvo una breve conversación con medios locales donde destacó que la primera vez que estuvo en Guadalajara fue en el año 2008.

"Esa vez la respuesta fue increíble, y sigue mejorando cada vez que vuelvo, porque creo que se trata de la gran conexión que tengo con mis fans de esta ciudad". También resaltó que el público de México en general es muy entregado, pues se sorprendió que todos sus fans se supieran todas y cada una de sus letras y también agradeció la calidez de su público pues por eso es que siempre le gusta volver.

"El mensaje para mis fans es simplemente gracias. Muchas gracias por permitirme ser el artista que quiero ser". Además, resaltó que le gusta mucho la cultura, la tradición y la comida de México. "Realmente los fans mexicanos se dejan llevar por todo lo que publico y comparto, lo que me permite ser realmente el artista que quiero ser y eso es increíble".

Sobe este disco reciente, resaltó que es muy personal y que habla de su pasado, de su presente y de lo que quiere para el futuro. "Este álbum tardó unos cuatro años en hacerse. Es un álbum muy largo y grande y ahora estamos aquí de gira y presentando la música en el escenario, así que ese es mi principal objetivo en este momento", confesó con respecto a si le gustaria volver a actuar, "sí, definitivamente en el futuro, me encantaría volver a la pantalla, eso es seguro".

Sobre su show de este sábado resaltó: "El concierto de mañana va a ser increíble. Es un espectáculo que nunca había traído a Guadalajara. Tenemos bailarines y tocaremos un montón de las nuevas canciones del reciente álbum".

También habló del reciente fallecimiento del ex One Direction, Liam Payne. "Es una tragedia absoluta. Tenemos que centrarnos realmente en la salud mental y en ayudar a los hombres a recuperarse".

Dijo que la salud mental no debe ser un tabú que es algo de lo que se tiene que hablar. "No debería ser algo de lo que te sientas avergonzado". Finalmente, a la pregunta de cuál de sus canciones le gustaría llevarla al regional mexicano, dijo que probablemente "Found a Way" con Grupo Firme.

YC