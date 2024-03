Uno de los últimos hitos de los servicios de streaming lamentablemente trata acerca de las situaciones de acoso y sexualización que sufrieron varias actrices y actores de los principales shows de Nickelodeon. La producción de Sony llamada "Quiet On Set: The dark side of Kids TV" entrevista a las víctimas que denuncian a productores y empleados de las grandes producciones en estos shows infantiles de principios de siglo.

Uno de los actores en el que se ha centrado la conversación últimamente es Drake Bell, quien sostuvo una entrevista con el youtuber mexicano Roberto Mtz para el podcast CREATIVO. Sin embargo, en el documental también aparecen miembros del reparto de All That, The Amanda Show, Zoey 101, entre otras producciones de Nickelodeon.

Sobre la filmación de las entrevistas, mencionó que la grabación de "Quiet On Set" fue una montaña de emociones; catártico, pero que no ha sido sencillo vivir, sin embargo, menciona que se sintió arropado por la producción del documental. Por un lado, en el momento en el que sucedió, mencionó que se sentía sólo; que pensaba que era el único que estaba viviendo una situación de este tipo, sin embargo, el tiempo le ha permitido conectar con otra gente.

Sobre su experiencia, aseguró que sería importante hacer una revisión de la industria; pues, asegura, las situaciones de abuso infantil no son cosa exclusiva de Nickelodeon o de sus shows. También mencionó que en su caso los problemas lo orillaron a intentar a escapar de la realidad con automedicación. Sin embargo, resaltó la importancia del acompañamiento de la gente honesta y cercana; que quiere acompañarte, ser empática y verte crecer.

Además, Drake Bell mencionó que ha estado trabajando con un álbum repleto de canciones en las que toca el tema y aseguró que tendrá varios shows agendados en México, pues dice que se siente muy cómodo viviendo en el país

Por ahora, el documental no se encuentra disponible en los servicios de streaming de México.

