Drake Bell, conocido por su papel en Drake y Josh de Nickelodeon, ha reabierto el debate sobre los casos de abuso en la industria hollywoodense. El actor mostró su indignación por cómo el medio sigue respaldando a quienes defienden a los agresores , apuntando directamente a Taran Killam.

Bell compartió su propia experiencia de abuso en la serie documental El lado oscuro de la fama infantil (Quiet on Set: The Dark Side of Kids), donde reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de su entrenador de diálogo, Brian Peck, antes de alcanzar la fama.

En su Instagram, Drake publicó una foto de Taran Killam, quien aparece en una escena de High Potential. Junto a la imagen, añadió un mensaje contundente: "Escribe una carta defendiendo a un abusador y Hollywood siempre te contratará" . Killam fue confirmado para una segunda temporada de la serie, lo que generó aún más el descontento de Bell. Poco después eliminó la imagen.

Además de Killam, otras figuras públicas como James Marsden y Robin Thicke también habían expresado su apoyo a Peck durante su juicio. Según reportó TMZ, estos actores y otros pidieron clemencia por el agresor.

Peck fue arrestado el 19 de agosto de 2003, enfrentando 11 cargos, incluidos actos lascivos con un menor. Los abusos hacia Bell duraron aproximadamente seis meses. En 2004, fue sentenciado a 16 meses de prisión y obligado a registrarse como delincuente sexual. Tras cumplir su condena, Peck fue liberado en 2005 y, al año siguiente, Disney Channel lo contrató para hacer doblaje en Zack y Cody: Gemelos en acción (The Suite Life of Zack & Cody), aunque sin interactuar con el elenco.

A pesar de ser despedido de Disney tras revelarse su condena, Peck siguió trabajando en otros proyectos, como Animal Showdown, hasta 2018.

