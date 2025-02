Alicia Villarreal y Lucero Mijares compartieron escenario en el reality "Juego de Voces" , fue ahí donde nació una buena amistad entre ellas, por eso la estrella de musicales como "El Mago" ("The Wiz") y "La tiendita de los horrores", lamenta la situación de violencia de género por la que está pasando "la güerita consentida".

"Me da muchísima tristeza, no puede ser que alguien tan reconocido, sufra algo así, no se vale. Tal vez no va a sonar bien, pero que bueno que hizo esa señal (señal internacional de auxilio) en público, porque es algo horrible y así mucha gente se pudo dar cuenta", expresó Lucerito.

La hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares también señaló que, desgraciadamente con lo que está viviendo Alicia, queda de manifiesto que cualquiera puede pasar por un hecho de violencia, en este caso la exlíder del Grupo Límite la sufrió en manos de su aún esposo Cruz Martínez, con quien tuvo una discusión el pasado fin de semana y terminó en agresión física hacia ella.

"Qué bueno que ella tenga esta seguridad para decirlo y que tenga esta fuerza para hacerlo (denunciar públicamente)".

Lucero también mantiene una muy buena relación con Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, por lo cual ya no opinará al respecto, ya que respeta y tiene un gran cariño por ambas, pero espera que todo salga bien para la intérprete de "El príncipe" y "Te aprovechas".

Lucerito Mijares también compartió su emoción por su próximo proyecto en televisión, donde volverá a trabajar al lado de su papá, se trata de la segunda temporada de "Juego de Voces", en la cual habrá nuevos participantes y dinámicas diferentes.

"Ya vengo un poco más fogueada, obviamente en la primera temporada estaba medio verde, pero ahora vengo con todo y a ganar".

