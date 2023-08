El director mexicano y ganador del Óscar®, Guillermo Del Toro (El Laberinto del Fauno, Pinocchio) y el escritor más reconocido en la literatura de horror, Stephen King, tuvieron la oportunidad de ver Drácula: Mar de Sangre y usaron sus redes sociales para compartir su gusto por esta nueva película.

Del Toro compartió en su cuenta de Twitter “Disfruté muchísimo Drácula: Mar de Sangre ¡¡hermosa, espléndida y salvaje!!”, mientras que Stephen King confesó “Tenía mis dudas sobre DRÁCULA: MAR DE SANGRE, pero pasas un desgarrador buen momento. Me recordó a lo mejor de las producciones de Hammer de los años 60 y 70”.

Dirigida por el maestro del terror André Øvredal, Drácula: Mar de Sangre cuenta la historia del barco mercante Démeter, encargado de transportar una carga privada de Rumania a Londres. Sucesos extraños comenzarán a ocurrir mientras la tripulación intenta sobrevivir a la travesía oceánica, acechados cada noche por una presencia a bordo del barco.

La película es protagonizada por Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham y David Dastmalchian.

Drácula: Mar de sangre

(The Last Voyage of the Demeter)

Director: André Øvredal.

Elenco: Corey Hawkins, Liam Cunningham, Aisling Franciosi, David Dastmalchian.

Género: Terror

Escritores: Bragi F. Schut, Stefan Ruzowitzky y Zak Olkewicz, basada en el capítulo The Captain’s Log incluído en Drácula de Bram Stoker.

Productores: Brad Fischer, Mike Medavoy, Arnold Messer

Productor Ejecutivo: Matthew Hirsch

