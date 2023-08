Aquellos que son aficionados al cine de terror, la película Drácula: Mar de sangre es la mejor opción para ver en la pantalla grande.

Drácula: Mar de sangre. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Basada en un escalofriante capítulo de Drácula, la novela clásica de Bram Stoker, la trama de Drácula: Mar de sangre narra la aterradora historia del barco mercante Demeter, encargado de transportar una carga privada de 50 cajas de madera sin marcar, de Carpatia a Londres.

Sucesos extraños le ocurren a la tripulación, mientras intentan sobrevivir a la travesía oceánica, acechados cada noche por una presencia despiadada a bordo del barco.

Descubre la oscura llegada del Demeter a las costas de Inglaterra.

Drácula: Mar de sangre

(The Last Voyage of the Demeter)

De André Øvredal.

Con Corey Hawkins, Liam Cunningham, Aisling Franciosi, Javier Botet.

Estados Unidos, 2023.

