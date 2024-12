La vida y el legado del empresario Víctor González Torres, conocido principalmente por la creación de las Farmacias Similares, serán llevados a la pantalla grande en un proyecto cinematográfico impulsado por su hijo, Víctor González Herrera, quien actualmente preside la Fundación del Dr. Simi.

La película, que contará con el trabajo de los guionistas de la exitosa serie La casa de papel, busca rendir tributo a la trayectoria de González Torres y profundizar en su impacto cultural y social, explicó González Herrera.

"Ya tenemos el guion. De hecho, personas muy importantes del cine mexicano están involucradas en el proyecto y la idea es hacer algo de muy buena calidad que salga en un año y medio", declaró ante los medios.

El proceso de selección del elenco

Aunque aún no se han confirmado los actores que darán vida a Víctor González Torres, González Herrera aseguró que el proyecto busca a intérpretes destacados. Sin adelantar nombres, comentó que se trata de una producción ambiciosa:

"No les podemos decir, pero va a ser un hit. Vamos a buscar un mexicano muy exitoso. Hay algunos en mente, pero aún no hemos cerrado nada. Espérense una película muy bien hecha. Estamos revisando el guion que realizó quien escribió La casa de papel, queremos algo de gran calidad que cuente toda la historia a profundidad”.

El Dr. Simi como símbolo inspirador

Durante la conversación, González Herrera destacó el orgullo que representa que la vida de su padre sea fuente de inspiración, subrayando cómo su figura ha logrado transformar la relación entre las empresas y sus comunidades.

"Estamos muy agradecidos con la gente, el Dr. Simi es de todos. Es un símbolo que la gente adoptó no sólo en México, sino también en Latinoamérica. En Colombia me decían que es el símbolo latinoamericano, y eso me encantó porque unifica a las personas sin distinción. Puedes ser hombre, mujer o de cualquier nacionalidad y aún así es querido por todos”, comentó.

Además, destacó la alegría que este personaje genera alrededor del mundo:

"También en Estados Unidos, y es impresionante cómo cuando le doy un Simi al Papa, a la directora de comercio de Estados Unidos, a un artista o a quien sea, se ponen felices. Eso es lo que busca la empresa: dar alegría”.

Un museo dedicado al Dr. Simi

Paralelamente a la película, el universo del Dr. Simi continúa expandiéndose. Recientemente, la franquicia inauguró su propio museo, un espacio pensado para ofrecer experiencias únicas a los visitantes y narrar la historia de la compañía.

Ubicado en Río Neva 17, en la colonia Renacimiento de la Ciudad de México, el museo incluye diversas atracciones y áreas temáticas. Aunque aún no se define si el acceso será gratuito o tendrá un costo, González Herrera adelantó que, en caso de cobrarse, los ingresos serán destinados a sostener la operación del espacio, que ha sido bautizado como la “Simi Casa”.

"Recordemos que este lugar también tendrá personal trabajando permanentemente y requiere recursos para operar. Aquí compartiremos la historia del grupo, cómo se formó y qué hacemos en las fundaciones. Además, incluiremos una galería para que artistas puedan exponer su trabajo y ganar visibilidad”, explicó.

El proyecto, que ha llevado más de dos años en su desarrollo, incluye una restauración cuidadosa de la propiedad y la creación de diversas secciones como salas temáticas, un callejón de la caricatura, un área de cine y una capilla, además de un café abierto al público.

"Llevamos dos años trabajando, desde encontrar la casa, restaurarla y armar todas las secciones”, puntualizó.

Con estos nuevos proyectos, la figura de Víctor González Torres y el icónico Dr. Simi continúan dejando huella tanto en el ámbito empresarial como en la cultura popular, posicionándose como símbolos de unión y alegría en distintos rincones de Latinoamérica.

BB