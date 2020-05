Dos décadas de salvar a las víctimas especiales

Hoy se transmite por Universal TV el capítulo final de la temporada número 21 de “La ley y el orden UVE”: “The Things We Have to Lose”. El director argentino Juan José Campanella fue el encargado de la manufactura de este episodio. Vía telefónica, el cineasta platicó sobre su relación con la serie:

“Es mi capítulo 18 de la serie, he trabajado mucho desde la segunda temporada. En el año 2001 fue mi primer capítulo, hasta 2010. Después me enganché en una película de animación, duró tres años y medio, nació mi hijo, un montón de cosas. Me concentré mucho en la carrera en Argentina, hasta que este año me volvieron a llamar: Me dijeron ‘Este año se convierte en la serie más longeva de la historia’, y me encantó la propuesta. Luego de hacer el capítulo me dieron muchas ganas de seguir, me encontré con una serie renovada, con mucha más fuerza, con una calidad cinematográfica, quiero seguir siendo parte de la familia”.

El director abundó en las claves para que la producción haya funcionado durante dos decenios: “La serie ha cambiado su enfoque de una manera que yo encuentro muy interesante, para el director, los guionistas y los actores. Al comienzo se inscribía en el género del ‘procedural’, como se dice en inglés: hay un crimen, el capítulo trata de cómo se encuentra al asesino. Ahora, ya no es ese el foco, a veces es parte de la historia, a veces ni siquiera. Ahora está en las repercusiones que estos tipos de crímenes generan en la víctima. Hay mucho en el tratamiento de la víctima, con el miedo o no a denunciar (el capítulo que dirigí es sobre eso), sobre la diversidad de género (en el capítulo hay tres historias, uno con transgénero). Sin dejar de haber sido policial, ahora es una serie dramática: Ha trascendido al género. Eso tiene mucho que ver con dónde está el foco ahora. Ahora al criminal se le conoce, el problema es cómo reacciona la víctima, si denuncia, cómo lo hace la sociedad, la familia, los amigos. La serie trata de eso, ya no sobre encontrar al culpable”.

Además del cambio del enfoque y la renovación, hay elementos que influyen en la continuidad, como el equipo: “Es maravilloso. Tenemos ocho días de preproducción y ocho de filmación. Es un trabajo creativo donde escuchamos al director y a los actores. Es un ambiente de cooperación muy raro y que no se ve en otra serie. Uno colabora con los actores, pero siempre es mandar notas. Esto de sentarse e ir en cada página del guion con comentarios que se vuelven cambios, eso es maravilloso. Después está la parte con Norberto Barba: Es quien mantiene la unidad estilística de la serie. Me ha alentado y empujado, la serie ha crecido visualmente, con un estilo más cinematográfico”.

Son muchos los factores para el éxito. “Si hablamos con cualquiera hace 10 años, cuando hice el último capítulo, y decimos que durará 10 años más, hubieran dicho ‘estás loco’. Es una evolución de los que están involucrados, de la evolución de la serie también. Han dado resultado: Muchas series tratan de cambiar para mantenerse frescas y no funcionan”. Otro factor es la unidad en la historia de cada capítulo, independiente del resto: “No necesitas ver todos los capítulos para seguir la serie. Puedes estar dos años sin verla, pero como son todos casi autocontenidos, no hay esa sensación de haberse perdido. Podemos estar solos en un lugar de viaje en un hotel y ver un capítulo. Eso hace que se mantenga con vida, también con las repeticiones”.

Esta serie contundente y emotiva de la icónica marca “Ley y Orden” narra la vida de la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de policía de la ciudad de Nueva York, un escuadrón de detectives de élite que investiga crímenes de agresión sexual, abuso infantil y violencia doméstica.

La trama

Los planes originales eran que esta temporada tuviera 24 episodios, pero la producción tuvo que suspenderse a raíz del coronavirus, por lo que el vigésimo capítulo, titulado “The Things We Have to Lose”, será el último.

Se verá cómo el detective Dominick “Sonny” Carisi comienza el juicio de Tobias Moore, el magnate de los medios, en una lucha entre el poder y el dinero contra la justicia.

JL