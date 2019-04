Doris Day trabaja en pro de los animales a los 97 años

A sus 97 años la actriz y cantante estadounidense Doris Day, quien desde hace varias décadas se mantiene alejada de los reflectores, continúa con su activismo en favor de los animales.

Fue en 1978 cuando la protagonista de "Romance on the High Seas" (1948) y conductora de "The Doris Day Show" (1968-73) creó Doris Day Pet Foundation, hoy conocida como Doris Day Animal Foundation, organización sin fines de lucro que los ayuda y a la gente que los ama.

Para ello la DDAF financia a otras organizaciones y programas sin fines de lucro en Estados Unidos que cuidan y protegen directamente a esos seres vivos.

"Comencé en 1978 cuando más de 17 millones de mascotas sin hogar eran sacrificadas anualmente y la esterilización era prácticamente desconocida", expresó la intérprete, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Como defensora de los animales, Doris Day quiso aprovechar su estatus de celebridad que ya tenía para crear conciencia al respecto.

Desde entonces mucho ha cambiado, actualmente hay más conciencia sobre los derechos de los animales "y las tasas de eutanasia se han reducido a aproximadamente 2.5 millones, pero aún queda mucho por hacer", indicó Doris.

Este miércoles, Doris Day celebra su cumpleaños 97, motivo por el cual aprovechó para agradecer a sus fans el apoyo brindado durante todo este tiempo, así como para reiterar su amor por los animales.

"Descubrí que, sin importar cómo sean los tiempos, a las personas les gusta dar a lo que les importa. En mi caso mi pasión por mis amigos de cuatro patas y otros animales radica en que siempre brindan amor cuando más lo necesitamos".

