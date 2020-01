“Dolor y gloria” cobra brillo en los premios Goya

"Dolor y gloria”, el largometraje número 21 de Pedro Almodóvar, se alzó con el Goya a la Mejor película en la 34 edición de estos premios de la Academia de Cine en España. Almodóvar se llevó así el premio principal frente a Alejandro Amenábar, el otro gran favorito, que competía con “Mientras dure la guerra” y se impuso también a “La trinchera infinita”, “Lo que arde” e “Intemperie”, las otras aspirantes.

Es la cuarta vez en su carrera que lo gana, después de “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, “Todo sobre mi madre” y “Volver”, con lo que se convierte en el director español que más veces lo ha conseguido, por encima de las tres veces de Amenábar y Fernando Trueba.

Almodóvar tiene diez Goyas, al sumar a los siete conseguidos en estos años de carrera a los de guionista, director y productor de “Dolor y gloria”. Almodóvar se llevó el primer Goya como Mejor director en el año 2000 con “Todo sobre mi madre” cuando también ganó el de Mejor película, doblete que repitió en 2007 con “Volver” y que revalidó anoche.

A eso hay que sumar los Goya de Mejor película y Guion que obtuvo por “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, y el Goya a mejor película iberoamericana como productor de “Relatos salvajes” en 2015.

“Dolor y gloria” es una de las películas más íntimas y personales de la filmografía del director manchego, junto con “La ley del deseo” y “La mala educación”. Con Antonio Banderas como su alter ego, el filme narra la crisis vital y creativa de un director de cine y recorre desde su infancia en los sesenta en su pueblo de origen a su primer amor adulto en el Madrid de los ochenta, con la ruptura y la escritura como única terapia posible.

“No concibo la vida sin seguir rodando”, dijo el director.

El primer premio de la noche para “Dolor y gloria” fue para la montadora de la cinta, Teresa Font, que trabajaba por primera vez con Almodóvar; subió después Alberto Iglesias por la banda sonora; Pedro por el Mejor guion original y la siguiente en recibir el Goya fue Julieta Serrano, largamente aplaudida por el público, como Actriz de reparto.

Antonio Banderas, que logró emocionar incluso a Almodóvar, que dejaba ver las lágrimas detrás de sus habituales lentes de Sol, y al público al recordar que se cumplían tres años de su infarto. Los dos últimos fueron a Mejor dirección y Película.

La película representará a España en los próximos Oscar, aunque lo tiene difícil frente al favorito de este año, el coreano Bong Joon-ho con “Parasites”. La revista “Time” la eligió mejor película del 2019.

Antonio Banderas también sumó

En un año redondo para él, con una candidatura a los Oscar, Antonio Banderas se hizo el sábado en su Málaga natal con el Goya como Mejor actor protagonista por su papel en “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar. “Llevo el corazón en la boca ahora mismo”, dijo conmovido el actor, tras recibir su primer Goya en esta categoría.

La recogida del premio se convirtió en un homenaje a Almodóvar, gran triunfador de la noche con siete estatuillas para su cinta. “He aprendido tanto de ti”, le dijo Banderas a Almodóvar, con el que ha trabajado en ocho películas.

“Tú me has entendido mejor que nadie. Espero que los círculos no se hayan cerrado y que tengamos la oportunidad de volver a trabajar juntos en el futuro”, añadió el intérprete.

A sus 59 años, el célebre actor malagueño vive el año más laureado de su extensa carrera gracias a su papel de Salvador Mallo, un director consagrado en crisis creativa inspirado en el mismo Pedro Almodóvar.

El papel le valió en mayo el premio a Mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes, una nominación en los Globos de Oro y otra para los Oscar del próximo 9 de febrero.

Con estos antecedentes, pocas opciones tenían sus rivales Antonio de la Torre por “La trinchera infinita”, Karra Elejalde por “Mientras dure la guerra” y Luis Tosar por “Quien a hierro mata”.

La argentina “La odisea de los giles”, Goya a Mejor película iberoamericana

La argentina “La odisea de los giles”, dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, ganó el Goya a la mejor película iberoamericana en la 34 edición de los premios del cine español, que se celebran en Málaga (sur de España). “¡Qué emoción!”, dijeron los productores al recoger un premio al que también optaban “Monos”, de Alejandro Landes (Colombia); “Araña”, de Andrés Wood (Chile) y “El despertar de las hormigas”, de Antonella Sudasassi (Costa Rica).

La comedia, protagonizada por Ricardo y Chino Darín y Luis Brandoni en un reparto muy coral, se impuso y se llevó el Goya número 18 para Argentina, el país más premiado en esta categoría en la historia de los Goya.

Penélope Cruz entregará de nuevo el Oscar al Mejor filme extranjero

Hace 20 años Pedro Almodóvar recibía el Oscar a mejor película de habla no inglesa por “Todo sobre mi madre” de manos de Penélope Cruz y Antonio Banderas, algo que podría repetirse este año, en parte, porque la actriz madrileña volverá a ser la encargada de anunciar ese mismo premio. En esta ocasión, Almodóvar compite con “Dolor y gloria” por lo que se podría repetir ese momento histórico cuando Penélope Cruz gritó aquel “¡¡¡¡Pedrooooo!!!!”, que se quedó en la retina de todos los espectadores. Los resultados se darán a conocer el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Bate récord

Alberto Iglesias superó su propio récord (y el nacional) de Premios Goya acumulados al sumar durante la noche el número 11 por la espectacular composición de “Dolor y gloria”, la cinta que aspiraba a 16 galardones.

