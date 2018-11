Dispuesta a "Amar a muerte"

Este lunes 5 de noviembre a las 21:30 horas, por Las Estrellas, se estrena la nueva producción de Televisa, “Amar a muerte”, proyecto que tiene como protagonistas a Angelique Boyer y a Michel Brown; ambos histriones estarán arropados por figuras como Alejandro Nones, Arturo Barba, Alexis Ayala, Claudia Martín y Bárbara López.

La trama hablará de la reencarnación y las supersticiones, una historia que tiene el respaldo de las productoras W Studios y Lemon Films, ésta última, de los hermanos Rovzar, quienes están detrás del éxito de “La Piloto”. En entrevista, Angelique adelanta las emociones previas al estreno, donde espera, el público se enganche con la trama.

“Estoy feliz de empezar a contarles de esta historia, nosotros ya llevamos cuatro meses grabando, nos queda poco tiempo, realmente se irá muy rápido en lo que es la promoción y el final de las grabaciones. Gracias a Dios estrenamos en la semana de Día de Muertos y creo que eso es súper lindo que se hayan dado así las cosas porque es súper importante rescatar lo maravilloso que hay en la cultura mexicana”. Esto lo dice la actriz a colación de que en esta telenovela se hablará de la muerte y de la vida.

“Vamos a atraparlos con este tema que hará que todos se cuestionen en casa: ¿Qué hay después de la muerte? ¿Crees en la transmigración de almas? ¿Qué mensajes les mandarías a tus seres queridos que se quedan? Será para que te pongas de acuerdo por si te llega a pasar y al menos lo puedas descubrir o reconocerte en otro cuerpo (risas). La historia está muy buena, es muy distinta a todo lo que yo he venido haciendo en mi carrera, estoy muy emocionada”.

Sobre si Angelique cree en estos temas sobrenaturales, la actriz explica que elige mantenerse escéptica; sin embargo, durante las grabaciones sí le han sucedido cosas extrañas. “La verdad es que por preferencia me he vuelto muy escéptica, prefiero no vivir con el ‘Jesús en la boca’, no se me vaya a aparecer algo (risas), pero sí son cosas que me he venido cuestionando. Mi personaje ‘Lucía Borges’ no transmigra ni nada eso, ella es escéptica por completo, así es que vamos de la mano con eso, pero así como hemos ido avanzando en esta historia a mí me han sucedido cosas muy extrañas”.

Comparte que en la trama hay una mariposa negra, que en muchos lugares esto representa la muerte: “Algo raro que me pasó es que un día, cuando regresé del gimnasio a mi departamento, me encontré una mariposa negra en mi maleta; de hecho, la imagen la subí a mi Instagram…Yo estaba muy impresionada, todos en el set y mis compañeros me decían: ‘¿es enserio que te pasó eso?’. Esa mariposa se ha estado presentando por aquí, yo digo que nos debe estar mandando señales de que sí hay algo más allá (de esta vida)”.

Una historia álgida e impactante

“Amar a muerte” presenta la historia de “León Carvajal” (Alexis Ayala), quien es uno de los 20 empresarios más ricos del mundo. A sus 60 años decide casarse con “Lucía Borges” (Angelique Boyer), una mujer 30 años más joven que él. La boda se convierte en tragedia cuando el magnate es asesinado en plena celebración. Exactamente, a la misma hora, en una cárcel de Texas, es ejecutado en la silla eléctrica “El Chino Valdés” (Michel Brown), un peligroso homicida sentenciado a la pena de muerte. Y, justamente en ese mismo instante, mientras conduce su vehículo, se despeña por un barranco “Beltrán Camacho” (Arturo Barba), un profesor de la Universidad Nacional de México. Las tres muertes ocurren al mismo tiempo a la 1 de la tarde.

“Todo se los vamos a explicar desde el primer capítulo, con la palabra de un científico, con la palabra del que no cree en esas cosas, pero todo es como una cuestión de energía, desde el primer episodio vamos a conocer a la familia más importante de México que sufre un asesinato; en Texas estará otro personaje que será electrocutado, y al mismo tiempo un maestro tiene un accidente y esa energía que se dará, hará que exista la transmigración de estas tres almas en esta historia”, explica Angelique.

Vamos a atraparlos con este tema que hará que todos se cuestionen en casa: ¿Qué hay después de la muerte? ¿Crees en la transmigración de almas? ¿Qué mensajes les mandarías a tus seres queridos que se quedan?

Sobre “Lucía”, el rol que a ella le toca interpretar, expone que es una mujer de muchos matices. “Tiene muchos defectos como virtudes, tiene un pasado muy tenebroso, de muchas carencias afectivas y por ende muchos traumas, generalmente no vemos eso en una mujer aspiracional (de telenovela)”.

“Pero yo creo que hoy en día como sociedad hemos cambiado y entre más humanos hagamos a los personajes, más gente se podrá identificar y más mensajes podremos darle a la nueva juventud, así como a cualquier otra persona; esa es parte de nuestra función, entretener al público con una historia que deje un mensaje y en ésta hay muchos… Muy profundos. No solo es el amor de los protagonistas, aquí se habla de muchos temas, de tres historias paralelas que se van juntando con personajes con muchos matices”, expresa Angelique en el sentido de que este tipo de proyecto son los que están llamando la atención de los espectadores actualmente.

Mucha calidad

Sobre las productoras detrás de “Amar a muerte”, destaca Angelique que la calidad del proyecto se verá desde el primer minuto de la historia. “Son gente de cine que normalmente hacen proyectos de unas cuantas semanas. Nosotros llevamos la semana 107, realmente es el proyecto más largo para ellos y para mí el más corto, a mí se me está yendo como agua entre las manos, hemos hecho un proyecto muy ameno porque formamos una sinergia de equipo muy bondadoso, donde todo el mundo está trabajando con el corazón”. Finalmente, la actriz comenta que en la historia se verá la recreación de un huracán con efectos especiales muy importantes.