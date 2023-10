En el marco de las celebraciones por los 100 años de The Walt Disney Company, Disney y Mercedes-Benz Fashion Week México (MBFWMx) se unieron para homenajear a la animación a través de colecciones cápsula de once diseñadores mexicanos que se inspiraron en historias icónicas de los estudios cinematográficos de Disney; combinando el mundo de la moda con el de la animación a través de The Disney Gala: Celebrating Animation in Style, un evento que resaltó la innovación, creatividad y el diseño mexicano con la magia única de Disney.

Ximena Navarrete. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

En el Museo Soumaya de la Ciudad de México se reunieron los diseñadores Adriana Macías, Alexia Ulibarri, Anuar Layon, Armando Takeda, Benito Santos, Daniel Herranz, Diego Zúñiga, Macario Jiménez, Pink Magnolia, Vero Solís y Vero Díaz, donde presentaron piezas inspiradas en películas representativas del mundo de Disney. Conoce más de su proceso creativo aquí.

Fernanda Castillo. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

A ellos se sumaron personalidades como Ana Claudia Talancón, Andy Benavides, Fernanda Castillo, Jorge Blanco, Karol Sevilla, Ximena Navarrete, Ximena Sariñana, quienes fueron musas de los diseñadores y portaron algunas de las prendas creadas para esta gala.

La experiencia incluyó un recorrido por la exposición de vestidos inspirados en las películas de Blanca Nieves y los Siete Enanos, Pinocho, Fantasía, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, La Bella Durmiente, La Sirenita, El Rey León, Hércules, Frozen: Una aventura congelada y Wish: El poder de los deseos.

Ximena Sariñana. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Desde el 19 de octubre, las piezas de moda que formaron parte del evento son exhibidas en el Museo Soumaya y permanecerán hasta el 19 de noviembre. La exhibición está abierta al público sin costo de entrada. Adicionalmente, se lanzará una colección edición limitada que los fans podrán adquirir exclusivamente en Sears, inspirada en estas once películas icónicas y creada por los diseñadores partícipes de The Disney Gala: Celebrating Animation in Style, llevando la magia de Disney y esta experiencia de moda a todas las personas.

Con información deThe Walt Disney Company México.

XM