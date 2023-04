Marvel y Disney+ no dejan de lanzar contenido exclusivo para sus fanáticos. Después de "Black Panther: Wakanda Forever" y "Ant-Man and The Wasp: Quantumaniac", llega ahora "Secret Invasion", una miniserie con un reparto de lujo protagonizada por Samuel L. Jackson.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora:

Invasión Secreta: ¿De qué trata la nueva serie de Disney+?

CORTESÍA/ Disney+

En el thriller de espionaje Invasión Secreta, ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Fury se entera de una invasión clandestina de la Tierra por parte de una facción de Skrulls que cambian de forma.

De esta forma, Fury se une a los aliados que ha ganado durante este tiempo, incluidos Everett Ross, Maria Hill y Skrull Talos. Juntos luchan contra el tiempo para frustrar a una inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad.

¿Cuándo estrena Invasión Secreta en Disney+?

Invasión Secreta, la nueva serie de Marvel Studios, estrena en Disney+ el 21 de junio de 2023. ¿Preparado para descubrir la historia detrás de una facción de skrulls cambiaformas que estuvo infiltrándose durante años en la Tierra?

Invasión Secreta: Emilia Clarke, Samuel L. Jackson y todos los actores que integran el reparto

CORTESÍA/ Disney+

Invasión Secreta está protagonizada por Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman y Don Cheadle.

Ali Selim dirige la serie y es productor ejecutivo. A él también se le suman los productores ejecutivos Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Kyle Bradstreet y Brian Tucker. Kyle Bradstreet también es el escritor principal, y Jennifer L. Booth, Allana Williams y Brant Englestein se desempeñan como coproductores ejecutivos.

FS