Disney Plus estrenará en exclusiva estos capítulos de Los Simpson

Los famosos personajes amarillos preparan nuevos capítulos que se estrenaran por la plataforma de streaming Disney+.

Durante la D23 que se realiza en Anaheim, California, la empresa del ratón dio a conocer sus futuros proyectos en los que se reveló que Los Simpson tendrán capítulos exclusivos de la temporada 36 , de acuerdo con el medio especializado en espectáculos Variety.

Recordemos que Los Simpson ya han presentado cortos y capítulos especiales en Star+, sin embargo, esta será la primera vez que se estrenarán exclusivamente por Disney+ y el contenido de estos puede influir en el orden cronológico de la serie.

Capítulos exclusivos de Los Simpson que estrenarán Disney+

Aunque serán cuatro capítulos, en realidad son tres, porque uno estará dividido en dos partes, y todos se estrenarán este 2024, por lo que estamos muy cercanos a poder verlos.

Se trata de O C’mon All Ye Faithful, que será el capítulo doble y será con temática de Navidad, The Past and the Furious y Yellow Planet.

El primero es muy probable que se estrene en diciembre justo porque es de Navidad, pero de los demás aún se desconoce su fecha exacta.

NA