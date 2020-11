Disney+: Internautas le dan la bienvenida al servicio con memes

Este martes 17 de noviembre, Disney+ se hizo tendencia debido a su lanzamiento en México y América Latina para competir por el consumo por streaming con Netflix, Amazon Prime, Apple TV +, entre otros. No obstante, los usuarios de Twitter no pudieron contenerse al compartir memes para celebrar el estreno.

En la red social, el hashtag “#DisneyPlus” logró posicionarse en los primeros lugares de tendencia y Disney obtuvo, hasta el momento, más de 488 mil menciones.

La mayoría de los comentarios van dirigidos a los contenidos que presenta la plataforma de streaming como “Los Simpson”, por sólo permitir acceder a dos de sus temporadas (29 y 30); así como los filmes clásicos de la compañía.

“Cuando pagas Disney PLus y te das cuenta que no tienen a Floricienta”, “¡Disney Plus ya llegó hoy a Latinoamérica! ¿Quién ya tiene todos los servicios de streaming del infinito?” y “Hoy voy a viciar con Disney Plus. Me voy a desaparecer por un muy rato”, son algunos de los comentarios.

Cuando pagas Disney Plus y te das cuenta que no tienen a Floricienta.#disneyplusLA #DisneyPlus pic.twitter.com/CjsDiYxejL — Franklin López (@FranklinCLC7) November 17, 2020

#DisneyPlus Me encanta esta sección, tiene todas las películas y contenidos de Star wars. ������������ pic.twitter.com/HjR2I9pcbe — MonoGamerVS (@MonoGamerVS1) November 17, 2020

Yo al ver que #DisneyPlus me pone The Mandalorian desde el episodio 1 de la primera temporada como si nunca la hubiese visto pic.twitter.com/ftWQZPjfqC — Obando (@B_Obando_) November 17, 2020

#DisneyPlus sube solo 2 temporadas de los Simpson y son la 29 y 30 pic.twitter.com/zEsga2CdGO — El_master_roshi (@Elmasterroshi1) November 17, 2020

Cuando contrataste #DisneyPlus pensando que van a estar todas las temporadas de los Simpson pic.twitter.com/fcRwYf8Yiy — pablo_atom77 (@pablo_atom77) November 17, 2020

Cuando tienes #DisneyPlus // pero porque un amigo te prestó la cuenta pic.twitter.com/zgPhtxqpAn — ����������������. (@Aquisetuitea) November 17, 2020

¡#DisneyPlus ya llegó hoy a Latinoamérica! ¿Quién ya tiene todos los Servicios de streaming del Infinito? �� pic.twitter.com/0SX1FTiQ5z — Freek (@Freek_Online) November 17, 2020

Me voy a viciar con #DisneyPlus ���������� Me voy a desaparecer por un muy rato ✌����������pic.twitter.com/Bi2oAw5RFZ — FrⒶnco ��️ (@Fran_Vengador99) November 17, 2020

Cuando te invita a su casa a ver #Disneyplus pic.twitter.com/Zy5Ed1slVv — Disney Geeks (@DisneyGeeksmx) November 17, 2020

Disney+ al fin pudo estrenar su servicio en Latinoamérica y como promoción de prelanzamiento ofreció un costo menos para su paquete anual. Ahora, quienes deseen suscribirse a la plataforma tienen la opción de probarlo gratis por siete días o contratar el servicio mensual y anual.

Además de usuarios en Internet, la plataforma de Netflix también se les sumó a los comentarios, donde compartió un mensaje donde advirtió a Disney+ que los fanáticos latinoamericanos son un tanto exigentes.

AC